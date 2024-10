Teden z Luno: mentalne energije bo veliko, težje bo zaspati

Ponedeljek, 7. 10. Luna potuje po strelcu in prinaša nekaj lepših dni z več upanja in poleta. Zaradi bližajočega se trigona med Merkurjem in Jupitrom bodo naše misli bolj jasne, optimistične. Dnevi so primerni za pogovore, dogovore, intelektualne podvige. Lažje bomo s svojo idejo navdušili svet.

Torek, 8. 10. Polno bo aspektov, s tem bo dan bolj intenziven, veliko se bo zgodilo. Imamo trigon Venere in Marsa, ki nam že dneve nosi več strasti, življenjske energije in volje dosegati želeno. Vpliv prinaša tudi povečano kreativnost. Danes se Merkur veže na sekstil Jupitra in Kirona, prinaša novosti, vezane na zdravstvo, zdravljenje. Čeprav se odprejo rane, bo hkrati veliko modrosti iti skoznje, razumeti njihov izvor.

Sreda, 9. 10. Dopoldne bo Luna še v strelcu, tako bo energije veliko, a zaradi kvadrata z Neptunom jo bomo težje pravilno usmerjali, morda bomo razpeti na vse konce. Jupiter se obrača in nekaj nam lahko ustavi korak, nas prisili v razmislek. Popoldne bo Luna v kozorogu, tako bo več resnosti in treznosti. Modro si je narediti načrt in mu slediti.

Četrtek, 10. 10. Pritisk na čustva Lune v kozorogu in jod z Venero na vrhu zna prinesti nekaj čustvenih bolečin in oteži doživljanje v odnosih. Prvi krajec pokaže prve ovire in nas spodbuja, da se z njimi soočamo pogumno, praktično in načrtno. Krajec aktivira kvadrat Marsa in Kirona, ki bo v nedeljo, več bo zgodb o ranah, ki jih nosi agresija. Tudi nam se lahko odpirajo tovrstne rane.

Petek, 11. 10. Dopoldne je modro delati po načrtu. Pridno, premišljeno. Najprimernejše za intelektualno delo so dopoldanske ure, nato zna biti naporno, saj se Luna približuje Plutonu. Ob pol sedmih zvečer preide v vodnarja, tako bo manj resnosti, več odprtosti in intelektualne energije. Mentalne energije bo veliko, težje bo zaspati. Jod Merkurja z Uranom in Neptunom zna nositi vremenske ekstreme.

Sobota, 12. 10. V soboto se Jupiter in Kiron srečata v sekstilu. Luna v vodnarju spodbuja radovednost, družabnost, prinaša tudi nemir. Bližajo se naporni aspekti, že vikend bo naporen. Težke misli in nepredelana jeza nas bodo obremenjevale.

Nedelja, 13. 10. Luna bo v vznemirljivem in inteligentnem vodnarju. A ker imamo dva naporna aspekta, bi lahko bila nedelja vseeno naporna. Merkurjev kvadrat s Plutonom prinaša blatenje, težke misli in besede, temačen pogled na svet. Po drugi strani nam pomaga pogledati v ozadje. Marsov kvadrat s Kironom tudi ni mačji kašelj. Nosi nepredelano jezo, če ne bomo pazljivi, lahko z njo koga ranimo.