Teden z Luno: Lažje se bomo prepustili življenju in si dovolili nujni počitek

Ponedeljek, 4. 11. Mars je v levu, in čeprav je že precej počasen, bo še vedno nosil novo energijo, bolj drzno, odločno, nas potisnil v akcijo. Luna v strelcu tudi prinaša energijo, optimizem in navdih. Zjutraj bo še nekaj skrbi in ovir, nato bosta prevladovala optimizem in akcija. Le zvečer gremo lahko predaleč v optimizmu ali iskanju vznemirjenja. Bolj dramatično, kolerično bo doživljanje.

Torek, 5. 11. Vse do štirih popoldne bo Luna še v strelcu. Dopoldne njen kvadrat na Neptun nosi nekaj zmede, nejasnosti, idealizma. Nato se moramo kar dobro organizirati, da nas Lunina pot v prazno ne nosi v nemir in raztresenost. Prehod Lune v kozoroga nas ozemlji, pokaže stvari bolj realne, vzame nekaj veselja, a nas naredi bolj učinkovite, delavne, načrtne.

Sreda, 6. 11. Luna ima spodbudne aspekte v kozorogu, tako da si naredimo načrt in mu mirno sledimo, pa bo ogromno narejenega in bo naša učinkovitost hranila tudi občutek samozavesti. Merkur se harmonično veže na lunina vozla, tako bo več moči ustvarjati dobre dogovore, harmonijo med nasprotji, bolj zavestni, budni, prisotni bomo.

Četrtek, 7. 11. Luna bo še vedno v učinkovitem kozorogu. Že mogoče, da nam vzame nekaj veselja, prinaša več melanholije, a če smo modri in uporabimo omenjeni vpliv za delo, načrt, storilnost, bomo imeli konec dneva kaj pokazati. Vse do štirih popoldne bo spodbujen razum. Zvečer in ponoči se lahko že čuti bližina Plutonu in prinese tudi več pritiska, bolj temačno doživljanje življenja.

Petek, 8. 11. Luna v vodnarju bo vznemirila naš dan, prinesla več radovednosti, nas mentalno spodbudila in okrepila potrebo po sodelovanju in druženju. Ker smo pred dokaj spodbudnim prvim krajcem, bo dan prijeten, najbolj noč na soboto. Ne pozabimo biti še malo mladi, živeti, se zabavati, družiti.

Sobota, 9. 11. Luna v vodnarju bo spodbujala družabnost, radovednost. V jutranjih in dopoldanskih urah bo več optimizma in dobre volje, intelektualno spodbudnih tem. Nato bo v zraku več nemira in napetosti. Venerin kvadrat z Neptunom nosi hrepenenje po romantiki in ljubezni, na teh področjih lahko tudi nestvarna pričakovanja. Tudi na finančnem področju je potrebna previdnost pred naivnimi odločitvami.

Nedelja, 10. 11. Luna v ribah nas bo sprostila. Lažje se bomo prepustili življenju in si dovolili nujni počitek. Če vreme dopušča, pojdimo proti morju. Sprehodi ob morju bodo hranili našo dušo z navdihom in z navdihom je življenje lepše, kajne. V poznejših večernih urah se lahko prebudijo tudi kake skrbi in dvomi. Kar pogumno skoznje.