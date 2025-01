Teden z Luno: dan ščipa prinaša vrhunec energije

Ponedeljek, 13. 1. Dan ščipa prinaša vrhunec energije. Ščip je pozitiven, lahko celo razjasni vreme, vsekakor prinaša družbeno in tudi osebno neko razrešitev, razjasnitev in osvoboditev. Danes lahko kljub počasnosti Lune v raku veliko naredimo, pridemo do ciljev. Paziti je treba le, da nas čustva ne odnesejo iz ravnotežja.

Torek, 14. 1. Jutro je nakazano prijetno, zasanjano, čarno, pozneje se energija spremeni. Luna vstopi v leva in gre proti opoziciji s Plutonom, tako bodo dopoldanske in zgodnje popoldanske ure bolj dramatične in bomo pod pritiskom. Popoldanske, večerne in nočne ure so kot ustvarjene za to, da se imamo lepo, se veselimo, zabavamo.

Sreda, 15. 1. Luna v levu prinaša veliko veselja, volje do dela, sposobnost pokazati se, izraziti. Povečana bo kreativnost. Ker se Sonce približuje Marsu, bo v zraku več tekmovalnosti, bojevitosti, jeze. Če to vročo energijo usmerimo v doseganje ciljev, je odlično. Če bomo za vsako ceno hoteli biti boljši od drugih, lahko ego rodi nesmiseln bes.

Četrtek, 16. 1. Lunin kvadrat na Uran zjutraj nosi nemir, nato Luna v levu teče v prazno. Velikokrat je to pasivna energija, ko si želimo uživati življenje, a nas odgovornosti bremenijo. Seveda z malo volje lahko energijo izkoristimo za predstavitev, nastop, odločnost. Luna gre ob 17.45 v devico in nas prizemlji, umiri, usmeri v red, delo, natančnost.

Petek, 17. 1. Luna v devici bo večji del dneva prinašala delavnost, urejenost, natančnost, dober razum. Njen večerni trigon na Merkur bo pomagal pri načrtovanju, intelektualnem delu, študiju, analizi. Toda v poznih večernih urah in prehodu na soboto bo Luna aktivirala prihajajočo konjunkcijo Venere in Saturna, kar marsikomu prinaša občutek osamljenosti, čustvene rane, ujetost v nesrečen odnos ali skrbi za finančno področje. Kar pogumno skozi, to ni pomemben vpliv.

Sobota, 18. 1. Za soboto je Luna v devici kot nalašč, da naredimo red v stanovanju ali pisarni, postavimo vse na pravo mesto. Po drugi strani nam to omogoča boljše intelektualne sposobnosti, tako dan izkoristimo za učenje, analizo, intelektualno delo. V nočnih urah bomo potrebovali malo kaosa in odklopa. Noč na nedeljo je lahko naporna, občutek osamljenosti se lahko okrepi, možen je občutek, da se je odnos ohladil.

Nedelja, 19. 1. Nedelja z Luno v tehtnici bo prav lepa, če smo v objemu z nekom, ki nam je ljub, ali če bomo imeli možnost kam iti, da se lepo oblečemo in zasijemo v najlepših barvah. Zaradi Sonca na zadnji stopinji bo energije in volje nekoliko manj, tako bomo bolj kot ne lenobno naravnani, a vseeno v tej lagodnosti znali tudi uživati, se sprostiti.