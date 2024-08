Teden z Luno: če se le da, načrtujmo za ta petek kaj lepega in vznemirljivega

Ponedeljek, 5. 8. Še vedno utrujeni zaradi energij mlaja, ustavljeni z obratom Merkurja se bomo učili potrpežljivosti in odprtosti za nepričakovano, ki nas lahko ustavi pri doseganju želenega. Ker je Luna v levu, ki si želi akcije, bo frustracije več. Bolj bomo dovolili dnevu, da je tak, kot je, tudi če na glavo, lažje bomo ohranili levjo pozitivnost in veselost, manj bo drame in nestrpnosti. Venera preide v devico, nas naredi bolj varčne, skrbne, delavno usmerjene, a v odnosih manj gotove vase in neposredne pri izražanju naklonjenosti in svojih potreb in želja.

Torek, 6. 8. Luna je v pridni in redoljubni devici. Zaradi retrogradnega vladarja nas bo klicala v predelovanje, prebavljanje preteklih izkustev. Več bo introspekcije. Kljub oviram retrogradnega Merkurja bomo zaradi bližajoče se konjunkcije z Venero delovali mirno, spravljivo, povezovalno. Tišina je zdravilo, ki omogoča poglobitev naše resnice.

Sreda, 7. 8. Naporno dopoldne, ko bo več skrbi, strahov, zdelo se bo, da nam hoče nekaj vzeti zaupanje. Če se skozi te energije prebijemo zavestno, s pozornostjo na dih, nam ne bo hudega. Popoldne, zvečer in ponoči bo zaradi Sončevega sekstila z Jupitrom več optimizma. Naredimo si lep večer in še lepšo noč. Če bo le jasno, glejmo zvezde in jim dovolimo, da govorijo z nami.

Četrtek, 8. 8. Višek levjega portala. Vzemimo si čas zase, pojdimo v naravo, prisluhnimo srcu. Nujno je slišati, kaj nam govori. Odvrzimo nadzor ega, maske, bodimo, kar smo, v vsem svojem sijaju. Dopoldne bo Luna v devici, analiza nas lahko preobremeni. Popoldne se z Luno v tehtnici obeta več harmonije in razumevanja.

Petek, 9. 8. Če se le da, načrtujmo za ta petek kaj lepega in vznemirljivega, najbolje v dvoje. Luna v tehtnici kliče k harmoniji, ljubezni, razumevanju. Spodbudni aspekti obljubljajo, da bomo imeli veliko energije čez dan, v večernih urah bomo optimistični in radostni. Idealna noč za zabavo, veselje, sprostitev.

Sobota, 10. 8. Zadnji dan Lune v tehtnici, a brez pomembnejših aspektov, se nam kaže v lenobnosti, pasivnosti, lagodnosti. V akcijo nas bo spravila samo dobra družba ali kulturna prireditev. Če se uredimo in gremo med ljudi, bomo tehtnici dali, kar potrebuje. Noč zna biti napornejša, mi intenzivnih čustev.

Nedelja, 11. 8. Luna v škorpijonu nas bo potegnila globlje v čustveni svet, budila strasti in nas klicala k akciji. Pijmo več, pojdimo k vodi. Najbolj nam bo koristila bližina rek in da nas nekaj dobro utrudi. Popoldne bomo znali kljub notranji intenzivnosti ustvarjati več harmonije.