Teden z Luno: V nedeljo si dovolimo odklop in čutimo, kako se čisto počasi na novo rojeva volja

Ponedeljek, 5. 2. Luna v strelcu nas odpira in njeni aspekti niso napačni, tako se lahko do enih modro uskladimo in pogovorimo, pozneje pa približno do štirih popoldan tudi povežemo. Aspektov bo ta ponedeljek veliko. Merkur preide v vodnarja, kjer se počuti precej dobro, toda že takoj se združi s Plutonom, zato lahko prinese težje novice, črnogledost ali nam pomaga, da spregledamo kako lastno sivino. Venerin kvadrat s Kironom prinaša rane, vezane na odnose, vrednost, ljubezen, Sončev sekstil na Kiron pa zdravi našo avtentičnost.

Torek, 6. 2. Zjutraj in dopoldne smo lahko zmedeni, izgubljeni v tisoč in enem projektu. Od enih dalje se energija izboljšuje, Luna takrat vstopi v znamenje kozoroga in začenjajo se bolj produktivni dnevi. Čustvene rane lahko še malo odzvanjajo. Bomo pa vedno bolj jasni in vedno bolj bomo vedeli, kaj želimo, kam gremo, kdo smo.

Sreda, 7. 2. Luna v znamenju kozoroga prinaša še en učinkovit dan, ko/če se le lotimo dela načrtno, lahko veliko naredimo. Bodo pa večerne in tudi nočne ure namenjene zabavi, veselju, ljubezni in kreativnosti. Venerin trigon na Uran prinaša spodbude tudi pri novih finančnih podvigih. Marsov sekstil na Neptun spodbuja tako ustvarjalnost kot nežen dotik med ljubljenima osebama.

V nedeljo bo nujen stik z vodo. FOTO: Kharchenko_irina7/Getty Images

Četrtek, 8. 2. Jutranje ure znajo biti prav čarne, pozneje bomo vedno bolj čutili, da smo pred mlajem. Lahko nam ponagaja vreme, kak veter ali kaj nepričakovanega. Predvsem izkoristimo praznik tudi za počitek. Pred mlajem je modro odstraniti iz doma vse, česar ne potrebujemo več, kar nam ne služi več, da naredimo prostor novostim.

Petek, 9. 2. Mlaj se bo dopolnil šele pozno zvečer, tako je lahko ves dan na neki način naporen. Luna v vodnarju in bližajoči se kvadrat Merkurja in Jupitra prinaša preobilje besed, misli in s tem tudi več stresa, manj koncentracije in miru. Spočijmo si, če ne prej, si vsaj zvečer dovolite odklop.

Sobota 10. 2. Vikend z Luno v ribah prinaša čas, da se spustimo in spočijemo. Če bo vreme prijetno, pojdimo proti morju, rekam, jezerom, saj bomo potrebovali stik z vodo. V primeru dežja bodo že dežne kapljice naše dušno zdravilo. Veliko bo misli in besed, lahko toliko, da nas bo prav obremenjevalo.

Nedelja, 11. 2. Dan je tokrat namenjen predvsem počitku in odklopu. Dovolimo si. Nujen je stik z vodo. Lahko pijemo malo več tekočine, lahko gremo proti morju, zelo koristna bo kopel ali obisk toplic. Dovolimo si odklop in čutimo, kako se čisto počasi na novo rojeva volja, ki nas bo pognala v novo življenje.