Teden v zvezdah: z novo lunacijo prihaja lažja energija, ki prinaša osvobajanje

Največ se bo na nebu dogajalo čez vikend. Takrat imamo dva prehoda planetov v novo znamenje, nekaj aspektov in mlaj. Mlaj bo v nedeljo, 10. 3., dopoldan in bo začel nov lunin ciklus. Glede na to, da je pri nas mlaj v srečni hiši in v sekstilu z Uranom, prihaja z novo lunacijo lažja energija, ki prinaša osvobajanje, nekaj obremenjujočega bo odpadlo in mi bomo šli hitreje in manj obremenjeni naprej. Čas mlaja je namenjen načrtovanju novega Luninega meseca, napišimo si vsaj nekaj ciljev, ki bi jih radi dosegli v tem času, in načrt, kako do njih priti.

Danes, 9. 3., bo Merkur na Sheatu, tako bo logike manj, do nas lahko pridejo novice o težavah v prometu. Več bo zmede, nejasnosti. Prehod Merkurja v ovna, ki se bo dogodil že zelo zgodaj zjutraj v nedeljo, nas bo naredil intelektualno spet nekoliko bolj ostre, hitre, prinesel bo več logike. Bomo pa nekoliko bolj direktni, lahko tudi ostri v komunikaciji.

Ker se bo Merkur v ovnu obračal, bo tako vse do 15. 5. Danes bomo poleg zmedenega razuma imeli tudi večjo potrebo po osvobajanju, spremembah. Tako Sonce kot Mars se povezujeta z Uranom. Eden bolj mehko, drugi bolj na silo, oba skupaj nakazujeta, da bomo nekaj od sebe odmaknili, odstranili, zdi se, da bodo počili naši okovi. Toda saj veste, lahko tudi pretiravamo, se jezimo, reagiramo brezkompromisno.

V nedeljo bo Luna ves dan v ribah, še vedno bo modro počivati, se odpraviti proti morju, če vreme dopušča, saj nas bosta morski zrak in vonj zdravila in hranila z energijo. Merkur pride v sekstil s Plutonom in nam pomaga videti v ozadje stvari, našim besedam da moč, da se dotaknejo ljudi.

Počasi bo več življenjske energije

V ponedeljek, 11. 3., in torek, 12. 3., bo Luna v ovnu, počasi bo več tudi življenjske energije in volje iti v novo, naprej. V ponedeljek pozno zvečer Venera vstopi v znamenje svoje višine, v ribe, in prinaša čas, ko bomo nekoliko bolj idealistični v odnosih, a vendar tudi lažje ustvarjali harmonijo in razumevanje.

V sredo, 13. 3., in četrtek, 14. 3., bo Luna v biku, mi pa bolj praktični in stabilni. To so dnevi, ko je modro razmisliti o svojih financah, hkrati bodo v teh dneh smiselni tako nakupi oblačil kot obutve.

V petek, 15. 3., vstopi Luna v znamenje dvojčka, želeli si bomo druženja, komunikacije, sprostitve.

Mlaj z Uranom nas nečesa osvobodi. Od nedelje bo Luna spet rastoča in tudi naša življenjska energija bo postopoma rasla. Počasi, a gotovo. Merkur v ovnu že obljublja pomladno energijo, kmalu mu bodo sledili tudi preostali planeti. Venera v ribah prinaša več topline med ljudmi in več harmonije.