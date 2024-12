Teden v zvezdah: Vikend pred nami bo nabit z energijo

Tokratna karta polne lune z Uranom blizu IC obljublja kak dan, dva pred nedeljo vremensko več vetra ali neurje, spremembo vremena, kotna opozicija Marsa in Plutona pa spore na naših tleh, več nemira in žalitev med levimi in desnimi. Luna bo v 5. hiši športnikov, umetnikov in mladih, v kvadratu z Neptunom v 2., možne so nepravilnosti, vezane na financiranje teh.

Čez vikend bo Luna v znamenju dvojčkov, Merkur stacionaren, tik pred obratom direktno. To po eni strani prinaša potrebo stvari v sebi premisliti in predelati, tako bomo manj družabni, kot smo običajno s tem položajem Lune. V teh dneh se lahko dogodijo veliki in pomembni premisleki, ki nam bodo koristili pozneje, ko bo Merkur pridobil hitrost. Sobotno popoldne z nekoliko težjimi Luninimi aspekti prinaša kako skrb več in pomanjkanje navdiha. V nedeljo ob desetih dopoldne se dovrši polna luna, potem bo energija padala in bo manj nemira. Bo pa težje ohranjati fokus in bo več notranje potrebe po begu in odklopu, vsaj do srede popoldneva.

Čez teden

V ponedeljek in torek bo Luna potovala po raku, kjer se dobro počuti in prinaša več miru, a tudi več občutka za lastna in tuja čustva, več časa si bomo vzeli za te, ki jih imamo radi in so nam pomembni. Dom je v teh dneh lahko svetišče.

V sredo in četrtek bo Luna potovala po aktivnem, sijočem in dramatičnem levu. V sredo zjutraj in dopoldne znamo premočno reagirati, biti glasni, a odločni. Prav je, da jasno izrazimo svoje misli in se postavimo zase, le način in prava mera bosta lahko izziv. Sončev kvadrat z Neptunom bo spodbujal naše ideale, nam dajal navdih, a paziti moramo, da smo pri ciljih realni, da ti niso previsoki ali nedosegljivi. Intenzivnost in dramatičnost leva se v četrtek še bolj izrazita, sploh v popoldanskih in večernih urah bo potreba po svobodi in individualnem izrazu lahko premočna. Se pa sestavlja že trigon Venere in Jupitra. Čeprav bo eksakten šele v petek, nas približevanje benefikov kliče, da levjo energijo izkoristimo tudi za ljubezen, veselje, druženje in dobro voljo.

V petek bo Luna že v devici in mi se bomo umirili, prizemljili, najmočneje nas bo vodila potreba po redu in delu. Zaradi zgoraj omenjenega trigona je lahko nekaj tudi radosti in zabave, toda največ zadovoljstva bomo čutili ob dobro in natančno opravljenem delu in v urejenem in čistem domu.