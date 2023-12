Teden v zvezdah: Ves teden bomo močno čutili obrat Neptuna

Vikend z Luno v levu prinaša veliko prikupnih trenutkov za igro, zabavo, predstavitev sebe, naših idej, kreacij, tudi za ustvarjanje. Veliko ognjene energije nas bo spodbujalo k akciji, nam dajalo zanos in samozavest. Bližamo se tudi zadnjemu krajcu, kar da vedeti, da je energije za delo in izzivov ta vikend še vedno dovolj. Merkurjev sekstil s Saturnom prinaša več treznosti, praktičnosti, preudarnosti in ga je modro izkoristiti za načrtovanje.

Previdno s pretirano navezanostjo

Eksakten bo 2. 12. Konec tedna bomo čutili tudi kvadrat Venere in Plutona, ki nam lahko prinaša več strasti, poželenja, po drugi strani več materialne pogoltnosti. Nič ne bo narobe, če se bomo z njegovo močjo še globlje povezali s svojim ljubim, ljubo. Toda previdno s pretirano navezanostjo, kajti kar si preveč želimo in kar dobimo nepošteno, nam dolgoročno ne nosi zadovoljstva. Aspekt bo eksakten 3. 12.

Venerin prehod v škorpijona 4. 12. bo obrnil energijo in prijaznost. Šarmantnost, s katero smo se povezovali nekaj tednov, se bo umaknila bolj posesivnim, ljubosumnim in intenzivnim odnosom.

Venera v škorpijonu lahko pomaga parom, da se povežejo globlje, je med njimi več intenzivnosti in strasti, gnala nas bo v materialnem pridobivanju, vendar je treba njen strup dramatičnega doživljanja, ljubosumja in potrebe v ljubezni trpeti, spregledati in ji ne dovoliti, da nas potegne v bojevite globine večnega nezadovoljstva. Na srečo ima trigon na Saturn, kar lahko izkoristimo konstruktivno za načrtovanje svoje finančne realnosti. Eksakten bo 5. 12.

Ves teden bomo močno čutili obrat Neptuna, kar lahko doživljamo kot manj jasnosti, več zmede, večjo občutljivost, večjo energijsko prepustnost, odzemljenost, v pozitivnem je to čas, ko nam življenje ali prek sanj ali intuicije prinaša dragocene uvide iz notranjosti, nas hrani z navdihom, iz katerega bomo pozneje črpali pri ustvarjanju.

Upočasnjevanje Merkurja

Merkur se že upočasnjuje in se bo obrnil retrogradno v naslednjem tednu, toda preden se obrne, tvori trigon na Jupiter (s katerim bo v stiku še dvakrat v nekaj tednih) in prinaša konec tedna zanimive ideje, pogovore, novice. Čeprav bo to šele začetek in bo treba na manifestacijo še nekoliko počakati, je prav, da razmišljamo pozitivno, se odpremo vsem možnostim, ki nam jih prinašajo pozitivne novice. Eksakten bo 8. 12.

Vikend je videti izjemno prijeten, upam, da nas bo pocrkljalo sonce s svojimi žarki, predvsem si moramo sami narediti več veselja in zabave. V torek bo zadnji krajec in energija bo postopoma padala. Bomo pa bolj umirjeni, globlji in nam bo intuicija bolje služila. Pa še pozitivne novice nas čakajo ob koncu tedna.