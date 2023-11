Teden v zvezdah: V tednu pred nami se bo veliko dogajalo

V nedeljo, 5. 11., je zadnji krajec, še nekaj spodbude bo za akcijo, potem bo čas bolj ko ne za zaključevanje in postopno pripravo na nove začetke. Mlaj v ponedeljek, 13. 11., je videti kar bombastičen, vnetljiv, eksploziven in družbeno naporen, toda na zasebni ravni nas vseeno lahko potisne k novostim.

Vikend zna biti naporen. Po eni strani imamo opozicijo Merkurja in Urana, ki prinaša močan veter, na zasebni ravni veliko misli in nezmožnost, da se umirimo. Zapisujmo si ideje, marsikatera bo odlična, poskušajmo miriti stres. Več pozornosti naj bo na izdihu in miselni tornado se bo počasi umiril. Luna bo konec tedna v znamenju veselega in glasnega leva, a tokrat se veže s kvadrati na pretekle opozicije in prinaša še kak problem zaradi trme in svojeglavosti.

V nedeljo imamo še inkonjunkcijo Marsa in Kirona, tako je treba paziti, da postavljanje meja ni presilovito. Prav tako v nedeljo bo polkvadrat Jupitra in Neptuna, kar bo spodbujalo nerealistične ideale in hrepenenja na materialni ali duhovni ravni.

Spodbudna energija za finančno področje

V ponedeljek, 6. 11., se Venera povezuje v trigon s Plutonom, kar je spodbudna energija za finančno področje. Ker gre za zemeljski trigon, lahko nekaj modrega ugotovimo in naš trud ali finančni vložek dolgoročno prinese koristi. Aspekt povečuje željo po telesni bližini, najbolj tisto strastne narave.

V torek, 7. 11., bo Merkurjev trigon z Neptunom, kar bo prineslo veliko navdiha umetnikom, duša bo lažje spregovorila prek kreativnosti, hkrati bomo imeli boljšo intuicijo ter znali s pogovorom ne le slišati, ampak začutiti drugo osebo.

Venerin prehod v svoje znamenje nam bo vsaj za nekaj časa prinesel malo bolj povezljivo energijo. V sredo, 8. 11., bo lepotica med planeti prešla v tehtnico. Sprva bo tvorila inkonjunkcijo s Saturnom, zato ne pričakujmo več radosti in razumevanja, to pride kak dan pozneje.

Trpke misli in novice

Preden v petek, 10. 11., pride Merkur v optimističnega strelca, bo v četrtek, 9. 11., tvoril sekstil s Plutonom in s tem prinesel malo bolj trpke misli in novice. Nam pa zna pomagati pri odkrivanju skrivnosti, zdravljenju skritega, odpiral nas bo za iskrene in globoke pogovore. Merkurjev prehod v strelca ni najboljši za naše zdravorazumsko delovanje, nas bo pa le dvignil iz temnih misli in prinesel več navdiha. Toda ker v petek tvori kvadrat na Saturn, sprva pričakujmo nekaj več strahov in skrbi.

V tednu pred nami se bo veliko dogajalo. Saturn je spet direkten in še zadnjič se soočamo z istimi učnimi nalogami in bremeni kot zadnjega pol leta. Dva premika planetov obljubljata več radosti in optimizma, a šele naslednji teden.