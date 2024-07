Teden v zvezdah: v noči na ponedeljek bo marsikdo težje zaspal

Vikend s ščipom prinaša nabor čustvene energije, ki nam pomaga k transformaciji, pritiska nas v spremembe. Potisk k spremembam, ki ga bomo čutili v sebi, je izjemno močan, ne le prijeten, z odprtostjo in pripravljenostjo na spremembe tudi konstruktiven.

Ta vikend Mars spremeni znamenje. Danes bo na zadnji stopinji bika in v sekstilu z Neptunom, tako bo več navdiha za ustvarjanje, duhovnih vibracij, pa tudi priložnosti in možnosti srečanja dveh duš skozi spolnost globlje in višje hkrati. Luna bo v kozorogu do skoraj dveh popoldne v nedeljo, tako bo čutnost bolj nadzorovana, mi pa bomo lažje naredili tisto, za kar vemo, da je treba narediti. V nedeljo se srečata oba benefika v harmonijo, tako bo vikend kljub pritisku ščipa za marsikoga prijeten, prinesel bo občutek, da je življenje lepo, priložnosti za veselje in ljubezen bo več.

Mars danes pozno zvečer prestopi v znamenje dvojčka in prinaša v naslednje tedne več nemira, hitrega dogajanja, hitrejše misli, boljšo logiko, hkrati bomo bolj spretni. Prehod Lune v znamenje vodnarja jutri malo pred drugo uro popoldne ravno tako spodbuja več idej, misli, krepi radovednost in potrebo po druženju. Luna ta dan aktivira približujoči se trigon Marsa in Plutona in nam nosi dneve z več fizične energije, več strasti in prodornosti. Hkrati imamo v noči na ponedeljek (22. 7.) še kvadrat Merkurja in Urana, zaradi česar bo marsikdo težje zaspal, možni pa so zanimive misli in vznemirljive in napredne ideje, prebliski. V noči na ponedeljek se v trigon povežeta Sonce in Neptun, prinašata navdih, ustvarjalni potisk, pa tudi posebna duhovna izkustva in uvide.

V ponedeljek dopoldne Sonce prestopi v znamenje leva, s tem bo v naslednjih dneh vedno več energije, pa tudi več optimizma in radosti. Prvi aspekt Sonca je opozicija s Plutonom, kar nam pokaže temne vode, čutimo lahko polarnost med svetlobo in temo, da nam nekaj vztrajnosti in nas kliče, da se soočimo s svojo senco.

V torek, 23. 7., malo pred pol četrto uro popoldne vstopi Luna v ribi in nas nekoliko pomiri, kliče k počitku, pa tudi k temu, da spustimo, kar je za spustiti. V teh dneh smo lahko čustveno bolj občutljivi in obremenjeni, še najbolj v sredo, 24. 7., zvečer. V četrtek, 25. 7., malo pred peto uro popoldne vstopi Luna v znamenje ovna in prinaša bolj aktivne in dinamične, najverjetneje tudi bolj vroče dni, saj se povezujeta v harmonijo dva kolerika, Sonce in Mars. Nam pa ta energija da poriv, polet, da nekaj premaknemo naprej, da se premaknemo iz cone udobja.