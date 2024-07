Teden v zvezdah: pripravite se na naporen teden

Pred nami je družbeno naporen teden. Videli smo, da se je že stopnjevala napetost na bojiščih in je bilo nekaj nenavadnih nezgod. Uran je julija na zloglasni zvezdi Algol ter meče iz ljudi primitivnosti. V ponedeljek, 15. 7., se tam srečata Mars in Uran, tako bo eksplozija primitivnosti in drugih potlačitev še večja.

Vikend z Luno v tehtnici je namenjen sprostitvi, lagodju, druženju, veselju. Ne pozabimo ljubljeni osebi pokazati, koliko nam pomeni, idealen čas je za romantično večerjo in obisk prireditve, ples, petje. V noči na nedeljo bo prvi krajec, v katerega je vpet Kiron, kar odpira rane v odnosih, tako se bomo kljub harmoniji soočali s svojimi čustvi in zdravili rane.

Luna gre v nedeljo, 14. 7., malo pred peto popoldan v škorpijona in začeli se bodo najbolj naporni dnevi julija. Že v nedeljo zvečer lahko zmeče črnine, težave, strahove in brutalnosti na plan. Najbolj naporna bosta ponedeljek, ko bo konjunkcija Marsa in Urana eksaktna, in torek, 16. 7., ko jo ponovno obuja Lunina opozicija. V teh dneh je potrebna previdnost pri rokovanju z eksplozivnimi in vnetljivimi predmeti, na cesti, bodimo pozorni, kaj se v nas dogaja. Ne ustrašimo se ne tuje ne lastne primitivnosti, pogumno in odločno se soočimo z njo. Ne dajmo ji krmila v roke, a tudi pobegnimo ne od nje. Stojimo z njo, pozorni, predihavajmo, samo bodimo s tem, kar se v nas dogaja. Družbeno so dnevi zelo naporni.

V sredo, 17. 7., Luna vstopi v strelca in energija se bo spremenila, ne bo več tako intenzivna in jo bomo lažje porabili za preboj in potisk v novo, doseganje ciljev. V sredo in četrtek bo več občutka svobode, osvobajanja, originalnosti, jasnosti, saj se povezujeta Sonce in Uran s sekstilom. To so dnevi, da začnemo nekaj na novo, navdušimo druge s svojimi ideali.

V petek, 19. 7., Luna prestopi v kozoroga, nas prizemlji, naredi bolj učinkovite. Venerina harmonija z Luninima vozloma obljublja, da bomo iskali povezanost, harmonijo, ljubezen. Venerina paralela z Marsom in Uranom lahko naznanja iskanje mirnih rešitev za pretekla nesoglasja.

Veliko planetov v raku in levu prinaša čas, namenjen počitku in radosti. Le omenjena konjunkcija od nedelje do torka to energijo vznemirja in vleče iz nas energije, na katere nismo ponosni. Če nam uspe iti skozi omenjene dni mirno, trezno in premišljeno oz. si vzeti čas za negativna čustva, jih uvideti, sprejeti, prenesti, a ne prenašati na druge, nam teden ne bo pretirano naporen. Opazujmo se in si priznajmo tudi misli in čustva, na katere nismo ponosni. Samo pojdimo skozi nevihto.