Teden v zvezdah: Obeta se nam nov začetek

To prinaša nekaj izjemno lepih dni, več harmonije, razumevanja, iskanja skupnih točk, več upanja in zaupanja. Povezujemo se z resnico, zaupanjem in zavestjo, kako dragoceni smo drug drugemu.

V soboto, 6. 7., bo mlaj, ki prinaša nov začetek, novo rast. Dovršil se bo na zvezdi Sirius iz Velikega psa, ki jo povezujemo z ZDA, tako se bo tam dogajalo nekaj pomembnega. V karti mlaja za Ljubljano bo mlaj koten, v 4. hiši, kar pogosto nosi vremenske spremembe, kakšno neurje. Drugače mlaj na raku kaže, da se novi začetki vršijo v zadevah družinskih odnosov, doma, nepremičnin.

V soboto bo Luna še v raku, mi pa čustveni, potrebovali bomo varnost in iskrene, predane odnose. Venerin kvadrat na Kiron bo zato težje občutiti in je lahko več bolečine vezane na ljubezenske odnose ali lastno vrednost. Kljub vsemu zvečer Luna aktivira sekstil Venere in Urana. Zdi se, da se bomo znali imeti lepo, se veseliti, zabavati, možne so nove ljubezni.

Od nedelje, 7. 7., do torka, 9. 7., bo Luna v levu in se na nebu sestavlja veliko prijetnih aspektov, tako bodo ti dnevi topli, prijetni, veseli. Zaradi sekstila Venere in Urana bomo odprti veselju in ljubezni. Zaradi sekstila Merkurja na Jupiter in harmoniji obeh z luninima vozloma se obetajo dnevi modrih odločitev, pametnih dogovorov, prevlade jasnosti in razuma nad temačnimi energijami. To so dnevi za intelektualne uspehe, če še kdo opravlja izpit, poslovni dogovori so lahko konstruktivni. Luna v levu nas spodbuja, da se izrazimo, pokažemo, damo na plan svoje izdelke, nas naredi dovolj prodorne in magnetične, da prepričamo širšo skupnost. Vsekakor so dnevi z Luno v levu namenjeni tudi veselju, zabavi, kreiranju in ljubezni.

V torek Luna vstopi v devico in nas usmerja k delu in redu. Tako bomo vse do petka bolj praktični, delavni, uslužni, a tudi kritični in bomo nehote, v želji po popolnosti, tudi kaj zakomplicirali. V četrtek je Sončev trigon na Saturn, ki nas spodbuja k delavnosti, odgovornosti, načrtovanju, resnemu pristopu do dela, in Venerin trigon na Neptun, ki v nas budi ideale o ljubezni, romantiko, hrepenenja in nas kliče, da jih izživimo tudi z umetnostjo. Venera v četrtek vstopi v leva in prinaša željo po lepšem življenju, stvareh, doživetjih, zabavi in umetnosti. Pospeši dogajanje, prinaša več strasti, veselja.

V petek, 12. 7., vstopi Luna v tehtnico in obrne naš pogled v odnose. Iskali bomo harmonijo, ravnotežje, a ker je Venera v opoziciji s Plutonom, bomo to težje našli. V ljubezni znamo biti posesivni, ljubosumni, dramatični.