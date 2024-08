Teden v zvezdah: Mars in Pluton prinašata nekaj napetosti, nemira in jeze

Še zadnji vikend, preden se vse zavrti drugače, vsaj za tiste z otroki. Vikend z Luno v levu bo prijeten, namenjen zabavi, veselju, kreiranju. Luna ima večinoma prijetne aspekte, tako bomo naravnani na lepe plati življenja in se od počitniškega vzdušja poslovili pompozno. Smo pred mlajem, tako bo kljub zabave željnemu levu manj energije, več potrebe po počitku. Mars in Pluton v kontraparaleli, ki bo aktualna skoraj ves september, vseeno prinašata nekaj napetosti, nemira in jeze. Uranov obrat nazaj doda kak zaplet in nepričakovane preobrate.

Več pritiska, strahov, nadzora

V noči na 2. 9. se Pluton zadnjič premakne nazaj v kozoroga, v njem bo do 20. 11., kar družbeno prinaša več pritiska, strahov, nadzora. Tudi zasebno imamo lahko občutek, da nekaj krade našo svobodo.

Prvi trije dnevi tedna z Luno v devici, mlajem v njej in napornejšimi aspekti prinašajo več utrujenosti, nekaterim izžetost. Marsov kvadrat na Neptun (eksaktno 3. 9.) obljublja tudi nepošteno akcijo, laži in prevare. Paziti se moramo naivnosti in da ne razpršimo svoje akcije na preveč strani.

Venera pride v konjunkcijo z južnim Luninim vozlom (eksaktno 4. 9.) in nas lahko prisili, da se poslovimo od nečesa, kar nam je pomembno in imamo radi. Spuščanje navezanosti in sprejemanje življenja, kot je, nam bo pomagalo, da bomo lažje nadaljevali pot. Po drugi strani isti vpliv lahko privede nazaj pretekle ljubezni. Če ne konkretno, znamo o njih razmišljati.

Vizije in notranje kreiranje prihodnjih dogodkov

Mlaj bo malo pred četrto zjutraj v torek, 3. 9., do takrat je pametno ne začenjati ničesar na novo. Za nov začetek je dobro počakati še kak dan po mlaju. Je pa to čas, ko razmišljamo o tem, kaj in kako želimo delati v prihodnosti, v kaj vložiti energijo. Ti dnevi so idealni za vizije in notranje kreiranje prihodnjih dogodkov. Premislimo, kaj si želimo v naslednjem luninem mesecu, naredimo načrt. Luna v devici bo pomagala, da bomo bolj stvarni pri kreiranju.

V sredo, 4. 9., zvečer prestopi Mars v raka, kjer je na dnu, obljublja premalo drznosti in bojevitosti, agresijo nad šibkejšimi. Glede na to, da se letos decembra obrača še nazaj, ga bomo imeli v raku še od januarja do aprila 2025. Tako bomo teme, ki jih odpira v septembru in oktobru, prežvekoval za nazaj še v pomlad.

V sredo, 4. 9., zvečer preide Luna v tehtnico in energija se vsaj kratkotrajno obrne na bolje. Več bo pozornosti na odnosih, iskanja harmonije, manj volje do dela, več volje do usklajevanja in povezovanja. Klicalo nas bo na kulturne prireditve. V četrtek se sreča z Venero in obljublja prikupen harmoničen dan. V petek gre v harmonijo z Jupitrom in privablja več optimizma in dobre volje.