Teden v zvezdah: Lunin prehod v bika prinaša mir in stabilnost

Vikend z luno v ribah naj bo namenjen počitku in odklopu. Bo pa tudi več napornejših vplivov in je prav, da se zavestno odločimo za počitek, ker če se bomo gnali, nas bo obremenjeval občutek, da nas življenje ovira. Marsova stacionarnost in obrat nazaj delujeta na nas ali kot telesna obremenitev in utrujenost ali samo kot stop znaki, torej da se stvari ne odvijajo v skladu z našimi načrti.

Danes bo, vsaj zjutraj, dodatni občutek negotovosti, strahov, dvomov zaradi kvadrata Merkurja in Saturna. Venera danes preide v vodnarja, kar nam bo prineslo več družabnega utripa v naslednjih tednih, želje po povezovanju, a v soboto ima konjunkcijo s Plutonom, zato bodo vplivi ta dan težji, saj se nas lahko lotevajo posesivnost, ljubosumje in občutek, da si želimo tisto, česar ne moremo imeti. V soboto zvečer imamo opozicijo Sonca in Jupitra, kar bo spodbujalo velike cilje, a bo do njih mogoče priti le, če se prilagodimo realnosti, se usklajujemo s cilji drugih. V noči na nedeljo se obrača Neptun, moderni vladar rib, zaradi česar bomo še bolj tankočutni, dušni, občutljivi. V nedeljo zjutraj bo še nekaj napornih Luninih aspektov, ki spodbujajo strahove in negotovost, pozneje se energija počasi obrača na bolje.

Lunin prehod

V ponedeljek popoldne se občutljivost in pasivnost Lune v ribah umikata in bo vedno več energije, saj vstopi v aktivnega ovna. V času potovanja po ovnu bo imela predvsem spodbudne aspekte in nas porinila v delovanje. Ker je dispozitor Lune počasen in retrograden, lahko prihajajo na plan teme iz preteklosti ali nas ta na neki način znova ujame vase, tako bo šla naša energija v delo za nazaj. Venerina harmonija z Luninima vozloma nas bo spodbujala k iskanju miru in lepih odnosov. Sončeva harmonija s Kironom nas odpira zdravljenju lastne samozavesti. V sredo do petih popoldne bo Luna v ovnu v prazno, tako se moramo sami voditi k ciljem, drugače bo veliko nemira in nezadovoljstva.

Lunin prehod v bika prinaša mir in stabilnost, a tokrat sprva tudi nekaj napetosti, pritiskov. Ker se Venera in Mars povezujeta z opozicijo, bo treba iskati ravnotežje v odnosih, veliko bo strasti in intenzivnosti, ki jih bo treba modro voditi v ustvarjalnost, ne v dramo. Že v četrtek popoldne se napetosti med spoloma lahko pomirijo in bo lažje znova iskati mir in harmonijo. Ker se Merkur in Venera povezujeta v sekstil, bomo do petka dopoldne bolj prijazni drug do drugega, imeli več občutka za lepo, čuta za odnose. Luna v petek zvečer preide v dvojčka, a ker je Merkur še vedno retrograden, lahko prinese nekaj več zmede in kako napako več.