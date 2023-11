Teden v zvezdah: Če tega ne bomo naredili, bomo osramočeni ali manjvredni

Luna je rastoča, življenjske energije je vedno več, tudi priložnosti za nove začetke, delo, da kaj porinemo naprej. Teden pred nami je najbolj aktiven del luninega meseca, imeli pa bomo tudi dva premika planetov. Sonce in Mars bosta zapustila škorpijona in se premaknila v strelca, tako bomo iz izjemno intenzivnega, prodornega, borbenega vzdušja prešli v optimizem, razvoj in manj iskali adrenalinsko vznemirjenje, a bolj čutili svoje vizije in jih razvijali.

V soboto, 18. 11., bo Mars kazimi, s tem bo največ fizične, borbene, prodorne energije. Luna v kozorogu nas bo rinila k delu in odgovornostim, poudarjen Mars, da si izborimo, kar nam pripada, se na športnem, poslovnem ali delovnem področju potisnemo prek svojih meja.

V nedeljo, 19. 11., bo Luna v radovednem vodnarju, v simpatičnih aspektih, tako bo koristno izkoristiti dan za izobraževanje, druženje, povezovanje.

Lažje doseganje ciljev

Od ponedeljka, 20. 11., do srede, 22. 11., bosta najprej Sonce, potem še Mars tvorila spodbudno vez s svojim modernim vladarjem, tako bo več prodornosti, vztrajnosti, borbenosti. Lažje bomo dosegali cilje. Oba se bosta s Plutonom povezovala z zvezdo Bungule, ki išče modre pravne rešitve, tako upajmo, da se bo v Gazi pojavila kaka modra sporazumna rešitev.

Po drugi strani je ta zvezda povezana tudi z rano, tako so lahko moč, borbenost, vročekrvnost, prodornost iz ravnotežja in ena stran izsili drugo s premočjo. Zasebno so to dnevi, ko lahko veliko naredimo, ko bomo potrebovali več fizične dejavnosti, šport ali fizično delo nam bosta pomagala sproščati napetost. Modro izkoristimo presežek energije, da ne bi delovala proti nam.

Paziti moramo

V sredo, 22. 11., Sonce preide v strelca ter obljublja bolj lahkotne in optimistične dni, je pa res, da je njegov prvi aspekt kvadrat s Saturnom, tako bomo morali še malo počakati z optimizmom in bomo sprva prevzemali odgovornost in nosili bremena. Če tega ne bomo naredili, bomo osramočeni ali manjvredni. Kot avtoriteta moramo paziti, da do podrejenih nismo pretrdi, kot podrejeni pa, da se ne upiramo preveč avtoriteti, saj si bomo ustvarili dolgoročne težave.

V petek, 24. 11., v strelca prestopi tudi Mars, s tem bo nekoliko manj prodorne in borbene energije, kar nas bo spodbujalo k delu, športu in podjetnosti z vizijami, navdihom, poletom. Toda tudi njegov prvi aspekt iz strelca bo kvadrat s Saturnom, zato v petek in soboto računajmo na več bremen, naporov, manj fizične energije.

Od izjemno škorpijonskih energij se proti koncu tedna premikamo k strelčevskim. Kot da se dvignemo iz globin v nebo. A sprva tega še ne bomo čutili pozitivno. Občutek frustracije in ovir se bo od 22. 11. do 25. 11. stopnjeval.