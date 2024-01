Teden v zvezdah

Luna pada proti mlaju, smo na koncu še enega ciklusa. Več planetov je spet direktnih, tako bo življenje vedno manj ujeto v preteklost in bomo lažje in hitreje dosegali cilje. Dokler sta oba kolerika v kozorogu, bomo to počeli trezno, premišljeno, načrtno in z jekleno voljo.

Sonce bo v tem tednu zelo aktivno, tako bomo kljub padajoči Luni sposobni marsikaj videti, razumeti in iz tega razumevanja graditi, če ne drugega, vsaj načrte. Danes bo Sonce v kvadratu s Kironom in bomo ozaveščali, kako znamo izražati svojo izvirnost ter uresničevati načrte. Vidimo lahko svoje ranice ali prave rane pri tem početju, treba se bo soočati tudi z njimi, jih predihati, prenesti in zrasti skozi bolečino.

Toda ker Sonce od kvadrata s Kironom potuje v trigon z Uranom, bomo imeli res veliko možnosti priti v stik s svojo edinstvenostjo in izražati, kar je v naši biti. Trigon se bo dovršil v sredo, 10. 1., vendar ga bomo čutili dlje, saj je vpet tudi v mlaj, tako bo občutka, da se osvobajamo nečesa, vedno več, po navadi se ob tem aspektu zjasni tudi nebo.

11. 1. bo Sonce v kvadratu z Luninima vozloma, tako bo vprašanje identitete, lastne moči, odločnosti še vedno v zraku. Mogoče nas lahko malo zamaje in se ego nagne v eno ali v drugo skrajnost, torej se lahko počutimo manj ali več vredni, oboje je enako, vsak je vreden in čaroben v svojem potencialu. Ker se to zgodi ravno v času mlaja, se bomo s tematiko lastne moči in originalnosti ukvarjali dlje.

Mlaj bo 11. 1. FOTO: Mike Wolf/Getty Images

V petek, 12. 1., ima Sonce še paralelo z Merkurjem in se nam lahko marsikaj zjasni in posveti. Poleg Sonca je v kozorogu še Mars, ki je tu tudi na višini, torej močnejši. S tem bomo lažje dosegali želeno, svoje cilje. Znali bomo hladiti svoj ogenj in ga pretvarjati v konkretne dosežke. Sprva ima sekstil na Saturn svojega dispozitorja (10. 1.), potem pa še trigon na Jupiter (12. 1.), tako vas kljub padajoči Luni spodbujam, da se zavestno lotite projektov ali vsaj načrtovanja in priprave nanje, saj boste z jekleno voljo in prodorno podjetnostjo zmogli doseči marsikaj. Ker sta oba aspekta vpeta še v karto mlaja, bo naslednji Lunin mesec res učinkovito naravnan.

Dlje se bomo ukvarjali s tematiko lastne moči in originalnosti.

Mlaj bo 11. 1. Kliče nas k organizaciji, načrtovanju in delu. Naredimo si shemo, kaj bomo v tem tednu naredili. Venera v strelcu v medsebojni recepciji z Jupitrom nas bo delala optimistične in dobrovoljne, Merkur na koncu strelca nekoliko zmedene, a vseeno vizionarsko naravnane.

Zaključujmo v preteklosti začete projekte in pripravljajmo natančne načrte za nove; ti naj se začnejo po 11. 1., ko se bo Luna spet začela debeliti.