Takšna je narava znamenj zodiaka

Poznamo pozitivna in negativna znamenja. Pozitivna so bolj jang narave in prinašajo aktivno, moško energijo, ki je usmerjena navzven. Negativna so jin in prinašajo umirjeno, žensko, navznoter usmerjeno energijo. Oven je pozitivno znamenje, bik negativno, dvojček pozitivno in rak negativno in tako naprej do negativnih rib. Pozitivna znamenja so oven, dvojčka, lev, tehtnica, strelec, vodnar, negativna bik, rak, devica, škorpijon, kozorog in ribi.

Vsako znamenje ima svoje posebnosti. FOTO: Rawintanpin/Getty Images

Razlikujejo pa se tudi po modusih – znamenja istega modusa so tista na začetku, sredini ali koncu letnega časa. Kardinalna znamenja so oven, tehtnica in kozorog, ki začenjajo neki letni čas. Najbolj podjetna so, njihov namen je nekaj ustvariti iz sebe, imajo drznost in pogum iti naprej. Problem je lahko ego. Če se ne morejo izraziti, se pokazati, se lahko pojavita nezadovoljstvo in občutljivost ega. Fiksna znamenja so bik, lev, škorpijon in vodnar. So znamenja, najbolj značilna za svoj letni čas in zelo stabilna. Znajo obstati v težkih trenutkih. Privlačna in karizmatična so, imajo nekaj, kar pritegne druge. Vztrajna, nepopustljiva, trpežna in trmasta so, nepremakljiva in nekompromisna. Največji problem so spremembe, ker jih res ne marajo. Ko se zgodijo, so skrajne, takrat se jim vse lomi. Med gibljiva znamenja uvrščamo dvojčke, device, strelce in ribi, znamenja, ki zaključujejo letni čas in so zelo prijetna. Vsi jih imamo radi, ker so prilagodljiva, prijateljska, ustrežljiva, najbolj inteligentna in ustvarjalna v zodiaku. A veliko je negotovosti, ne morejo imeti samo enega projekta, ampak več, veliko stvari hkrati. Najbolj so odvisna od vpliva okolja. Zelo so iznajdljiva. Energijsko so najbolj odprta za druge ljudi. Pesti jih pomanjkanje samozavesti. Pogosto postavijo interese drugih pred lastne.

Vsako znamenje ima svojega planetarnega vladarja. Luna je povezana z rakom, Sonce kot simbol moške energije ima dom v levu. Naprej si sledijo planeti v geocentričnem vrstnem redu, od najbližjega Zemlji do tistih, ki so od nje najbolj oddaljeni. Merkur ima nočni dom v devici, v dvojčkih dnevnega. Za Merkurjem je Venera, ki ima v tehtnici dnevni dom, v biku pa nočnega. Za tema dvema znamenjema sta znamenji, ki jima vlada Mars, dnevni dom ima Mars v ovnu, nočnega v škorpijonu. Sledijo znamenja, ki jima vlada Jupiter, dnevno vladavino ima nad strelcem, nočno nad ribami. Planet teme in hladu vlada zimskima znamenjema – Saturn je dnevni vladar vodnarja in nočni vladar kozoroga.

Pozneje odkriti planeti so dobili vladavino bolj po sorodnosti z naravo znamenj kot zaradi logičnosti letnih časov in njihove bližine Zemlji. Tako imajo nekatera znamenja poleg tradicionalnih vladarjev tudi moderne. Vodnarju vlada tudi Uran, ribam Neptun in škorpijonu Pluton.

Planet se v svojem znamenju, v svojem domu dobro počuti in v njem najlažje izrazi svojo naravo. Rečemo, da je močen.