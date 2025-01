Svetloba vodi k resnici in varnosti

Vedno bolj odkrivamo, kako smo povezani. Izziv je na vsakodnevni ravni ločiti, kaj je naše in kaj je kolektivno vtisnjeno v nas ter izhaja iz kolektivnega polja. Vsak pogovor, slika, televizijska oddaja, skladba prehaja skozi naše telo kot val energije, pravijo guruji. Ker je to predvsem iz vode, se nas da programirati.

Več časa preživljamo na internetu in gledamo televizijo, bolj na nas vplivajo kolektivni programi strahu in prepričevanja, da se vedemo na določen način.

Uskladite se z življenjem in svetom, kakršnega si želite. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Umetna inteligenca se hitro razvija v mehanizem nadzora. Lahko oblikuje oglaševalske in prodajne kampanje, ki vplivajo na naše srce in um, na to, kje in kako porabimo denar in čas. Za tem se skriva duhovna vojna. Tema in svetloba se najprej pokažeta v naših dejanjih in besedah. Kolektivno je na preizkušnji naša sposobnost, da živimo v miru. Odvija se namreč vojna za hrano, vreme, zemljo in frekvenco, otroke, svobodo govora, finančni nadzor, vojna proti religijam in narodom.

Najprej prevzemite nadzor

Zdaj moramo izbrati temo ali svetlobo. Svetloba ne gre v vojno in nam ne razprši vibracije s konflikti. Vodi nas k resnici in varnosti. Razsvetli temo, jo razkrije in razkroji, medtem ko tema uničuje.

Ko se svetloba povečuje s kolektivnimi željami po varnosti in miru, se tema razgalja. Tema želi ustaviti naš razvoj in nas nadzorovati. Sčasoma boste odkrili svojo sposobnost zdravljenja in pravo moč. Razumeli boste, da ste del ogromnega vesolja in imate vlogo pri ustvarjanju ravnovesja v njem. Najprej prevzemite nadzor nad svojimi mislimi in občutki. Previdno izbirajte besede, saj vsaka beseda, dejanje, misel in čustvo vplivajo na to, ali bomo kolektivno doživljali vojno ali mir. Uskladite se z življenjem in svetom, kakršnega si želite.