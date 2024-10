Svet zrcali naša prepričanja in čustva

Prek svojih filtrov dojemanja poskušamo po najboljših močeh umestiti svoje ljubezenske zveze, prijateljstva, finance in zdravje v širše okvire, ki so jih vzpostavila izkustva, prepoznati njihove vzorce in smisel ter razumeti njihov globlji pomen. Čeprav se nam ta predalčkanja, ki jih potrebuje um, morda na prvi pogled obnesejo, se zastavlja vprašanje, kako dobro nam v resnici služijo.

Kolikokrat smo se odzvali na življenje tako, kakor smo se naučili od nekoga drugega, in se nismo opirali na to, kaj smo se naučili iz lastnih izkušenj? Kako pogosto smo si sami preprečili imeti več obilja, globlje razmerje ali boljšo službo, in to samo zato, ker je našo pot prečkala priložnost, ki je bila podobna neki pretekli priložnosti, zato smo raje ubrali nasprotno pot, da bi se ji izognili?

Bodite pozorni na sinhronosti in sporočila vesolja. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Manifestacija

Dokaze, da smo eno z vsem in lahko manifestiramo, kar si želimo, povezanost z vsem v naših življenjih bi morali videti vsak dan. Guruji pravijo, da vidimo tovrstne dokaze, čeprav večkrat nastopajo tako, da jih ne prepoznamo ali celo ne opazimo vedno. Dlje smo v prisotnosti ljudi, krajev in stvari, ki nas obkrožajo, bolj lagodno se počutimo z njimi. Ko nam je nekaj domače, izvira naš občutek udobja iz energije, ki nas privede v ravnovesje z našim svetom – to imenujemo resonanca. Do neke meje smo v resonanci z vsem – s svojimi avtomobili in domovi, ljudmi, stvarmi –, kar je razlog, da že samo s svojo prisotnostjo vplivamo na druge ljudi, svojo okolico in svoj svet.

Ne sme biti torej presenetljivo, da se spremembe, ko se nekaj v nas ali v stvareh okoli nas spremeni, prikažejo tudi v naših življenjih, čeprav so včasih ti preobrati komaj opazni. Naravnani smo na svoj svet in svet nam fizično pokaže energijo, ki jo čustveno izkušamo. Ne glede na to, ali smo ali nismo prepoznali svoje resonančne povezanosti z resničnostjo okoli sebe, ta obstaja. Če smo dovolj modri, da razumemo sporočila, ki nas dosegajo prek naše okolice, je torej naš odnos s svetom lahko odličen učitelj. Včasih nas lahko celo pomembno usmeri na pravo pot.

Ko jim prisluhnemo, dogodki vsakdanjega življenja postanejo bogat jezik, ki ponuja vpoglede v naše najintimnejše skrivnosti. Življenje v svetu le odseva naša najgloblja prepričanja, občutke in čustva prek dogodkov, tako nam vsakodnevni svet prinaša vpoglede v najgloblje ravni našega najbolj skritega jaza. V naših osebnih ogledalih so prikazana naša najtrdnejša prepričanja, naše ljubezni in naši strahovi. Svet je mogočno ogledalo, s katerim se ni vedno preprosto soočiti. S popolno odkritostjo nam življenje podari neposredni vpogled v resničnost naših prepričanj in včasih nas naši odsevi dosežejo tako, kakor ne bi nikoli pričakovali.