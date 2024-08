Stran z napačnimi prijatelji: obnavljanje starih prijateljstev ni dobra ideja

Nekaterim vrstam odnosov se morate na daleč izogniti, saj vam dolgoročno prinašajo samo težave, pravijo psihologi. Primer so izgubljeni in spet najdeni prijatelj, na primer osnovnošolski sošolec, ki se preseli v bližino in vas povabi na kavo. Šele na kavi namreč ugotovite, da nimata več prav ničesar skupnega, zato je pogovor prazen, vi pa z njim samo izgubljate čas.

Taki odnosi se običajno pojavijo v obdobju, ko ste osamljeni ali negotovi, nostalgičen pogled v preteklost pa vam pričara rožnate oblačke. Mislite, da vam bo to prijateljstvo prineslo nekakšen nov začetek ali spremembo, kar pa je samo iluzija. Nekatera prijateljstva se namreč končajo iz dobrega razloga in pritisk, da bi jih obnovili, ni najboljša ideja. Znebite se jih lahko tako, da ste manj dosegljivi. Bodite prijazni, toda če vztrajajo, pojasnite, da ste se nekoč morda res razumeli, zdaj pa ste v obdobju, ko imate druga zanimanja in živahno družabno življenje ter nimate časa, da bi se spet resno spoprijateljili.

Posnemovalci

Druga skupina, ki se ji izognite, so posnemovalci, recimo prijateljica, ki si kupi prav take sandale, kot jih nosite, obožuje glasbo, ki jo poslušate, si izposoja in 'krade' vse vaše ideje, fraze in šale in se celo postriže tako kot vi. Vse skupaj gre lahko celo tako daleč, da vaju začenjajo zamenjevati.

Problem je v tem, da je takšna oseba tako negotova vase, da si poskuša nadeti druge osebnosti, medtem ko vi čutite, da vam poskuša vzeti edinstvenost. In nekako ji ne morete dopovedati, naj preneha. Morate jo pripraviti do tega, naj opusti to otroško sestrsko idealiziranje in posnemanje. Soočite se s težavo in ji previdno razložite, da veste, da ni namerno, vendar se počutite neprijetno, ker vas posnema. Svetujte ji, naj se druži tudi z drugimi ljudmi, namesto da se vrti samo okoli vas.