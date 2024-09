Sončni in lunin mrk, prvi prinaša nove začetke, drugi dozorelost opravljenega dela

Pri sončnem mrku je Luna med soncem in Zemljo in zakrije sonce. Prinaša nam nove začetke, preusmeri nas na drugo pot. Pogosto najprej nekaj izgubimo ali zaključimo, šele nato sledi nova smer ali priložnost. Pričakujemo lahko, da bo nekaj izzvenelo, se končalo, da bi se nekaj drugega lahko začelo.

Isti mrk ima lahko za eno osebo blagodejen vpliv, za drugo pa zahtevnega - odvisno, na kaj v njegovi karti se veže. Vpliv sončnega mrka je zelo dolg. Ključni dogodki se lahko zgodijo že kak mesec prej, včasih prav ob mrku, pogosto pa tudi nekaj mesecev po njem, posledice pa so lahko izjemno daljnosežne.

Če ste sejali dobro, boste nagrajeni

Pri luninem mrku pa je Zemlja med Luno in soncem in običajno prinaša zaključek nekega procesa v obliki posledic, žetve na račun vloženega truda. Pride do dovršitve, manifestacije. Če ste sejali dobro, boste nagrajeni, sicer kaznovani. Leta garate v službi, ko mrk pade na planet v hiši kariere, ste povišani v vodjo oddelka. Če leta goljufate delodajalca, pride to ob mrku na dan. Če sončni mrk naznanja nepreklicen konec ali začetek nečesa, lunin kaže dozorelost opravljenega dela – v najslabši ali najboljši obliki, odvisno od tega, kaj smo počeli oz. s čim v karti se veže. Lunin mrk deluje na nas krajši čas kot sončni. Dogodki, ki jih napoveduje, se zelo radi zgodijo ravno v času mrka, vendar nato včasih sledi še nekaj popotresnih sunkov.

Če se nekdo ob sončnem mrku zaplete s kom, s komer se ne bi smel, lahko pride to po več letih na plan, postane javno in problematično, če se na tiste dele karte, ki to predstavljajo, veže lunin mrk. Lahko nas močno preseneti, vendar ni mogoče ničesar več spremeniti, le sprejmemo lahko, kar nam prinese.