Zdrava mera samozavesti je obvezna, a nekateri ne poznajo meje med to in med ogromnim egom, zato menijo, da so popolni in da se ves svet vrti okoli njih.

Pogled nase je odvisen tudi od astrološkega znaka. Rojeni v treh od njih so res prevzetni in prepričani, da so nad vsemi ostalimi.

Tu so trije astrološki znaki z največjim egom.

Lev

Ta na tem seznamu ni nobeno presenečenje. Rojenim v tem znaku vlada Sonce, ki predstavlja ego in zato levi v svojem svetu vedno zavzemajo prvo mesto.

»Delujejo v skladu s svojimi potrebami, s svojimi željami, verjamejo, da so nekaj več in želijo vedno biti v središču pozornosti,« je pojasnil astrolog Ryan Marquardt in opozoril, da je prav ta lastnost tista, ki druge odvrača od druženja z levom:

»Prav je, da v skladu s svojim znamenjem sijejo, vendar ne tako močno, da bi zaslepili vse ostale.«

FOTO: Okrasyuk/Gettyimages

Oven

Rojeni vodja, ki pot utira tudi ostalim znakom. A čeprav imajo ovni prirojeno sposobnost iz drugih izvleči najboljše, pretirano hrepenijo po pohvalah in odobravanju okolice, kar je velikokrat njegov najvišji cilj, opozarja Marquardt:

»Pomembno je, da rojeni v tem znaku najdejo mejo, ki je ne prestopijo.

Nič ni narobe, če se skupaj z drugimi veselijo uspehov in če si prilaščajo zasluge zanje, vendar bi morali vedeti, da napuh in vzvišenost vendarle nista lastnosti, ki naj bi jim bili v ponos.«

FOTO: Diamond Dogs/Gettyimages

Škorpijon

Premišljeni manipulatorji in egocentriki sta besedi, ki najbolje opišeta škorpijone. Oni ob sebi ne želijo inteligentnih posameznikov, saj se v njihovi družbi ne počutijo najbolje, kajti ne morejo jih vrteti okoli malega prsta, pojasnjuje astrolog:

»Ko srečajo nekoga, ki je pametnejši od njih, postanejo zajedljivi in sarkastični ter ne napadajo odkrito, temveč z nizkimi udarci.

A za nobeno ceno ne bi dopustili, da bi kdo ogrožal njihov ego ali jim stal na poti do cilja,« njegove besede povzema bestlifeonline.com.