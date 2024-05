Zrušil se je del avtoceste, umrlo vsaj 36 ljudi! Prizori so grozljivi ... (FOTO)

Zaradi zrušenega odseka avtoceste v kitajski provinci Guangdong je padlo več vozil, pri čemer je umrlo 36 ljudi, 30 pa je bilo ranjenih. V tem času sicer milijoni Kitajcev potujejo na oddih za prvomajske praznike, poroča Jutarnji list.

Zrušitev, ki jo je sprožilo močno deževje, se je zgodila v sredo ponoči, na hitri cesti Meizhou-Dabu, je poročala tiskovna agencija Xinhua in dodala, da je bil podrti del dolg 17,9 metra in je povzročil padce 23 vozil.

Meizhou je eno od mest v južnem kitajskem območju Guangdong, ki sta ga od konca aprila močno prizadela močno deževje in toča, kar je povzročilo nevarne zemeljske plazove, poplavljene hiše in uničene mostove.

Priče so lokalnim medijem povedale, da so slišale glasen hrup in zagledale več metrov široko luknjo, ki se je odprla za njimi. Vzrok nesreče še preiskujejo.