Iz hleva v Jelševcu nepridipravi ponoči odpeljali 250-kilogramskega bika

Trebanjski policisti so 30.aprila obravnavali tatvino bika iz hleva v Jelševcu. 250-kilogramskega bika so neznanci odpeljali ponoči.

Ukradli ovce in ribe

Spomnimo, novomeški policisti so v ponedeljek obravnavali več kraj živali. Lastniki drobnice, doma v Gorenji vasi pri Šmarjeti, ugotovili, da so jim neznanci v noči iz nedelje na ponedeljek iz pašnika odpeljali ovna, dve ovci in dva jagenjčka. Podobno se je zgodilo tudi v Cerovem Logu, kjer je iz pašnika izginilo devet ovc.

Iz ribogojnice pri Prečni pa so storilci v nedeljo popoldan odnesli deset kilogramov potočnih postrvi. Tatvino so lastniki ugotovili v ponedeljek dopoldne. Lastnikom so storilci skupaj povzročili za okoli dva tisoč evrov škode, so takrat zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

100 dogodkov zahtevalo policijsko posredovanje

Na številki 113 so policisti PU Novo mesto v zadnjih dveh dneh prejeli 258 klicev, od tega je bilo 100 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevi in tujci ter javnim redom in mirom.