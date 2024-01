Komu bo leto 2024 namenilo največ poslovnega uspeha

Leto, ki se je komaj dobro začelo, bo številnim prineslo nove priložnosti za izboljšanje poslovne situacije.

Seveda bo vse odvisno predvsem od vloženega truda, a zvezde bodo pri mnogih naravnane tako, da bo ta primerno nagrajen.

Kakšno poslovno leto čaka posamične astrološke znake in komu bo namenilo največ uspeha, razkriva 24sata.hr.

Oven

Pripravite se na dinamično poslovno leto, ki bo povsem odgovarjalo vaši naravi. Planeti vas opogumljajo in vam zagotavljajo odlične pogoje za korake naprej.

Položaj Saturna vas bo pripravil celo do dobrodelnosti, morda boste začeli razmišljati tudi o odhodu v tujino ali o opravljanju dela, s katerim bi nekomu lahko pomagali.

V drugi polovici leta se ustvarjajo nove možnosti, vezane na učenje, na delo na terenu in na ustvarjanje dodatnega zaslužka s honorarnim delom.

Že marca vas čakajo odlični pogoji za poslovno rast in napredek. Prepričljivi boste z besedami, uspešni z delom in prišli boste do cilja.

Bik

Pred vami je poslovno leto, ki vam bo prineslo mnogo priložnosti, v katerih boste lahko za seboj pustili slabo in se obrnili proti nečemu boljšemu.

Če torej nameravate zamenjati službo, ne oklevajte, kar takoj jo začnite iskati, saj se vam bo želja lahko hitro izpolnila.

Do 25. maja bo v vašem znaku Jupiter, v tem obdobju se vam napoveduje izpolnitev cilja, ki bo pomembno vplival na vašo nadaljnjo finančno situacijo.

Prav Jupiter v vašem znaku zagotavlja odlične pogoje za pozitiven obrat v vaši karieri.

Biki, ne oklevajte z menjavo službe. FOTO: Getty Images

Dvojček

S Saturnom v ribah imate odlično priložnost za pregled svojih ciljev in ambicij. Morda se boste odločili spremeniti nekaj v poslovnem življenju in nekaj pustiti za seboj ter se k temu ne boste več vračali.

V to vas bo lahko še dodatno spodbudil lunin mrk, ki bo 18. septembra na vašem polju kariere. Pomenil bo začetek novih načrtov, ki se bodo izpolnjevali čez leto 2025.

Okoliščine se bodo spremenile na bolje, k temu vas bo spodbujal tudi Jupiter, ki bo v vašem znamenju do konca maja.

Juniji bo letos mesec, ko bodo vaša znanja in spodobnosti najbolj prihajala do izraza.

Rak

Pred vami so novi dosežki, obeta se vam napredek. Bolj boste odprti glede novih možnosti, predani izobraževanju in vlaganju vase. Z osvajanjem novih veščin boste oplemenitili notranji kapital.

V prvi polovici leta boste imeli ob sebi ljudi, ki vam bodo pomagali pri uresničevanju poslovnih načrtov. Po poletju se za vas začenja zelo aktivno obdobje. Začeli boste projekt, ki ga trenutno morda sploh še nimate v načrtu.

S tem si boste odprli vrata za naprej in tlakovali pot za velike uspehe, ki se vam obetajo v naslednjem letu.

Lev

Vse do konca maja bo Jupiter v biku. To bo na vas vplivalo z vidika potrebe po širitvi v poslovnem smislu, vstopali boste v nova poslovna okolja, polni boste navdušenja.

Že pred tem, februarja, se bodo odprli odlični pogoji za novo poslovno sodelovanje in podpisovanje novih pogodb.

Od junija naprej boste širili poslovno mrežo, postajali boste vse bolj prepričani vase.

Takšen pogled vam bo omogočil uresničitev tistega, kar najbolj potrebujete: da se dokažete na področjih, kjer v zadnjem času niste bili najbolj suvereni.

Julij bo mesec, ki vam bo ponujal veliko možnosti za uspeh brez posebnega truda. Obetajo se vam velike in lepe priložnosti.

Devica

Leto 2024 je za vas leto, v katerem je bolje negovati in razvijati tisto, kar že imate, ne pa se podajati v nove posle in projekte.

Nadaljnje izobraževanje, izpolnjevanje veščin in trdo delo bodo zagotovo prinesli nagrade v smislu poslovnega uspeha.

Letos ustvarite podlago za naslednja leta. Ne tvegajte in ne bodite nestrpni, če se nekaj morda ne bo odvijalo dovolj hitro in po vaših pričakovanjih.

Kadar se zadeve zapletejo, vas vesolje le opozarja na stvari, na katerih morate malce bolj zavzeto delovati, da bi v prihodnosti dosegli tisto, kar pričakujete.

Retrogradni Merkur v vašem znaku vam bo avgusta omogočil razmislek o tem, kaj želite od svojega poslovnega življenja.

Device, vlagajte predvsem vase. FOTO: Shutterstock

Tehtnica

Položaj Saturna opozarja na morebitne spremembe v vaši delovni sredini, kako natančno se bodo te odražale, bo vidno od konca februarja pa vse do konca aprila.

Nekaj se bo uredilo, spremenilo ali se boste celo odločili za novo službo. Do konca maja boste deležni zaščite Jupitra, kar bo videti kot širjenje in poslovna rast.

Nekatere pozitivne izkušnje in rešitve bodo do vas lahko prišle iz tujine ali državne institucije. Leto izkoristite tudi za dograjevanje izobrazbe.

Oktobra lahko pričakujete uresničitev načrtov, kar vam bo omogočilo napredovanje. Bolj boste začeli verjeti vase in se ceniti.

Škorpijon

Pred vami je dobro leto. Pozitiven vpliv Saturna v vaše življenje in kariero prinaša stabilnost in omogoča sprejemanje premišljenih odločitev.

Jupiter vam bo do konca maja omogočal izražanje svojih talentov, dokazali se boste v očeh drugih, ki vam bodo pomagali na poti do cilja.

Od junija vas bo Jupiter spodbujal k reševanju lastniških vprašanj.

V jeseni vas čaka veliko poslovnega uspeha. Nekaj se bo končalo, začenjali se bodo novi poslovni projekti. V drugi polovici oktobra bo v vašem znamenju Merkur, vaše delo in trud bosta po njegovi zaslugi širše prepoznana.

Strelec

Pred vami je leto, polno vzponov in padcev. Vzponi vam kažejo, kje je vaša moč in kam morate naprej, padci vašo pozornost usmerjajo na stvari, ki jim morate namenjati malo več pozornosti in v katerih se morate izpopolnjevati.

Nekateri strelci boste na prvo mesto letos postavili osebno življenje. Nič narobe. Izbirajte svoje bitke, počnite tisto, kar najbolj znate, ne primerjate se z drugimi, sledite svoji poti.

V začetku leta boste deležni dobrih rezultatov. Med prvo polovico novembra boste uspešno premagali nekatere izzive, ki vam sledijo še iz preteklosti.

Kozorog

Čaka vas veliko izboljšanje poslovnih priložnosti. Spremembe pogojev, ki ste jih deležni, so vam v prid. Prav tako se spreminja vaš odnos do dela: bolj postajate organizirani in učinkoviti.

Že prva dva meseca letošnjega leta bi za vas lahko bila produktivna in uspešna. Do konca maja se vam obeta možnost spremembe zaposlitve ali opravljanje dodatnih nalog na delu s primerno finančno nagrado.

Bodite pozorni na dogajanje junija, ko vam bo namenjenih kar nekaj dobrih priložnosti. Izkoristite vse, kar vam obeta druga polovica januarja.

Dela bo veliko, dodani vložki v obliki truda pa primerno nagrajeni.

Kozoroge čakajo nove priložnosti. FOTO: Getty Images

Vodnar

Pluton vam bo največ sprememb prinesel okoli 22. januarja, tedaj vas po vsej verjetnosti čaka velik preobrat. Do poletja boste zaključili s posli, vezanimi na zasebno življenje, preostali del leta vas bo vabil k večjemu uživanju v življenju.

Lahko boste še naprej opravljali sedanje delo, le da bo to za vas manj naporno.

Za vodnarje, ki delajo nekaj kreativnega, bo to leto zelo produktivno in uspešno. Februar vam bo omogočil sklenitve dobre pogodbe, kar bo posledica dejstva, da boste na pomembnem sestanku preprosto blesteli.

Riba

Saturn v vašem znaku po eni strani prebuja ambicije in ustvarjalno moč, po drugi strani pa vas uči, kako delovati premišljeno, načrtno in previdno, torej korak za korakom.

Mogoče je, da boste že v prvih štirih mesecih dobili priložnost ali boste deležni spremembe, ki bo pomembno vplivala na vašo nadaljnjo poklicno pot.

Od junija do konca leta bosta sicer pri vas na prvem mestu družina in dom. Morda se boste selili, prodali ali kupili nepremičnino, morda boste začeli z novim poslom.

V prvi polovici marca boste končno deležni nagrade za minulo delo. Imeli boste priložnost dobiti boljšo službo ali napredovati v trenutnem poslovnem okolju.