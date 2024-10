Čas škorpijona prinaša srečo tem trem znakom zodiaka

Sezona škorpijona se je začela v torek, 22. oktobra, prinaša pa srečo posebno za tri znamenja zodiaka. Sonce v tem znamenju vam bo pomagalo razumeti, kaj pomeni resnica in katere sence vam preprečujejo, da bi poslušali svoj notranji glas.

To iskanje resnice je potrebno, da se pripravite na zadnji krajec Lune v levu, ki vas bo povabil, da sprejmete nekatere odločitve in ukrepate iz globin svoje duše. Čeprav se sprejemanje odločitev zdi tvegano, vam bo, ko se v nedeljo, 27. oktobra, asteroid Vesta premakne v tehtnico, dalo energijo in samozavest, da boste spoznali, da je edino življenje, ki ga je vredno živeti, tisto, ki vam je namenjeno.

Strelec

Izberite pot do boljšega življenja zase. V zadnjem času ste prešli čez pomembne življenjske lekcije, ki so vam pomagale spoznati, da ste vredni vsega, kar si želite, in da lahko manifestirate, vse, kar vam srce poželi.

Ne glede na to, kako globoko ste te lekcije osvojili, to ne bo utišalo dvoma vase. Premagajte ga, zaupajte si v vseh stvareh in spoznajte, da se nič ne bo spremenilo, dokler ne izberete sebe.

Zadnji krajec Lune osvetljuje vašo hišo sreče, obilja in novih začetkov. Prinaša tudi potrebo po opuščanju nečesa, kar vam ne služi več, na primer dvoma vase. V levu vam ta Luna pomaga biti avtentični in pogumni pri sprejemanju odločitev, saj razvijate globlje zaupanje vase in v svojo božansko pot.

Osredotočite svojo energijo na zaupanje vase. Lahko začnete nove poti tako na poklicnem kot osebnem področju. Sprejmite to pot.

Ribi

Sezona škorpijona prinaša dramatičen preobrat v vašem horoskopu in spreminja vrsto sreče, ki jo privabljate v svoje življenje. Energija škorpijona vlada tistim področjem vašega življenja, ki predstavljajo srečo, obilje, nove začetke, duhovnost, filozofijo in potovanja — pomaga vam spoznati, da lahko samo s poslušanjem svoje notranje resnice živite življenje, ki vam je namenjeno.

Čeprav po navadi počasi in subtilno spreminjate svoje življenje, boste morali tokrat postati spontani in pogumni, saj vam bo ta sezona prinesla dramatične nove premike in priložnosti.

Z močno intuicijo že veste, kam vas vodi to potovanje — le stopiti morate naprej, da resnično spremenite vse. FOTO: Nortonrsx Getty Images

V sebi imate moč, da manifestirate svoje sanjsko življenje preprosto zato, ker verjamete v svoje vizije in intuicijo. V duši veste, kaj vam je namenjeno, a to ne pomeni, da boste vedeli, kdaj se bo to zgodilo.

Sonce v tem preobrazbenem vodnem znamenju vas bo blagoslovilo s srečo v vsem, kar počnete, in pritegnilo nove priložnosti v vaše življenje.

Poskusite si dovoliti sprejemati hitrejše odločitve, kot ste vajeni, ker zaupate svoji duši. Z močno intuicijo že veste, kam vas vodi to potovanje — le stopiti morate naprej, da resnično spremenite vse.

Vodnar

Če obstaja eno področje življenja, ki vedno služi višjemu namenu, je to notranje potovanje. Asteroid Vesta, vladar predanosti, bo aktiviral vaš horoskop z globokim občutkom duhovnosti in vas potegnil globlje v ezoterični svet pomena in namena.

Morda se boste zdaj osredotočili na zadeve, povezane z duhovnostjo, pa naj gre za vašo osebno rast in zdravljenje ali pa za iskanje končnega namena ali pomena življenja — a to je pot, ki jo morate prehoditi.

Poskusite dati prednost duhovnemu iskanju ali povezavi z božanskim. FOTO: Mikedot Getty Images

Čeprav se zdi, da drugim stvarem ne posvečate toliko energije zaradi te nove duhovne predanosti, vam bo to dolgoročno koristilo, saj vam pomaga tehtnica, znamenje, ki pritegne srečo v vaše življenje.

Ko se Vesta premakne v tehtnico, izkoristite to priložnost za osredotočanje na to, kaj vam pomeni duhovnost. V nekaterih primerih vam bo to ponudilo jasnost glede poti k samospoznanju, lahko pa vas povabi tudi k raziskovanju reiki ali energijskega dela. Niste le svobodna duša ali nekdo, ki je sposoben velikega profesionalnega uspeha, ampak imate tudi edinstveno povezavo z duhovnim svetom, saj vam ta del sebe daje energijo in usmeritev za vse drugo, kar dosežete.

Poskusite dati prednost duhovnemu iskanju ali povezavi z božanskim, ustvarite redno meditativno prakso.

Vabljeni ste v sveto področje razumevanja, ki vam bo dalo večji vpogled v svoj božanski namen v tem življenju. Čeprav namen morda ne bo takoj jasen, bo dolgoročno prežemal vaše življenje.