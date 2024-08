Sinhronost telesa je pomembna

Da uvidimo, da je v življenju vse vzročno-posledično povezano, indijsko-ameriški guru Deepak Chopra predlaga, da zapremo oči in pomislimo, kaj smo počeli v zadnjih 24 urah. Izberemo si temo ali zadevo iz tega časa in se osredotočimo nanjo. Ni treba, da je pomembna - finance, če smo šli na banko, ali zdravje, če smo šli k zdravniku.

Nato se osredotočimo na čas pred petimi leti. Od danes se pomikamo nazaj do enakega datuma pred petimi leti in se spomnimo, kaj smo tedaj počeli. Predstavljajte si svoje tedanje življenje čim bolj jasno, poglejte izbrano temo. Poglejte, kako ste ji sledili vsa ta leta, spomnite se dogodkov, povezanih z njo. Gotovo boste odkrili mnogo naključij, ki so vas vodila naprej, hkrati pa se začeli zavedati, da bi vas lahko že najmanjša sprememba vodila na povsem drugo pot, z drugimi ljudmi in poklicem.

Tudi naša telesa se obnašajo sinhrono, poudarja Chopra. »Ko v telesu nastane najmanjša motnja, nanjo reagira celotno telo. V zdravem telesu se sinhronost popolno uravnava. Zdravi ljudje so trdno vpeti v ta ritem. Ko se pojavi bolezen, se je eden od teh ritmov sesul. Stres je največji razdiralec. Če ste v stresu, čutite sovražnost, se telesno ravnovesje poruši. Čustev, ki v srcu lahko povzročijo motnjo elektromagnetnega polja, je veliko, najpogostejši sta jeza in sovražnost,« poudarja.

»Najoptimalnejše je ravnovesje. Vsakič, ko doživljamo čustveni pretres, vznemirjenost blokira notranje ravnovesje, naš duševni razvoj, nas celo loči od usode. Skrajna čustva nas bodo speljala s poti k našemu življenjskemu namenu. Vedno se bodo pojavljali dogodki, ki bodo povzročili silovita čustva, vedno nam bo kaj povzročilo bolečino ali tesnobo. A ne smemo dopustiti, da nas okupira eno samo čustvo,« opozarja.