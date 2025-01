Senzibilni so bolj sočutni in bolj informirani

Senzibilni ljudje hitreje zaznajo čustva drugih in jih tudi sami občutijo, hkrati so bolj sprejemljivi za druga prikrito izražena sporočila, zlasti neverbalno komunikacijo. Senzibilnost je kot visoko občutljiva antena, ki zazna čisto šibke signale. Več informacij dobimo, bolj lahko pomagamo sebi in drugim.

Ko do nekoga občutimo empatijo, sprejemamo čustvene informacije o njem in njegovem stanju. Ko zbiramo informacije o čustvih drugih, jih bolje spoznavamo. Ko jih spoznavamo na čustveni ravni, hitreje opazimo podobnost med svojimi in njihovimi čustvi ter svojimi in njihovimi osnovnimi čustvenimi potrebami.

Večja stopnja empatije

Ko spoznate, da so osnovne čustvene potrebe nekoga drugega podobne vašim, jih laže razumete in se vanje vživite. Kot je poudarjal Maslow, imamo vsi ljudje podobne čustvene potrebe. Širok razpon med njimi izvira predvsem iz njihove stopnje, ne iz vrste potreb. Nekdo potrebuje več osebne svobode, medtem ko je drugi potrebuje manj, in obratno.

Večja stopnja empatije nam omogoča večjo informiranost – in bolj ko smo o neki stvari informirani, bolj jo lahko razumemo. Višja čustvena inteligenca omogoča večje zmožnosti za tako razumevanje. Torej sledi logični zaključek: večja čustvena senzibilnost in samozavedanje vodita do višje stopnje empatije. Ta vodi do večjega razumevanja, kar vodi do večjega sočutja.