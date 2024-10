Saturn je planet karme

Saturn je, obratno od Jupitra, planet ovir, težav, blokad, tudi planet trše karme. Znamenje, v katerem je Saturn, kaže, kateri tip energije je blokiran, in ga bo treba v življenju, korak za korakom, s trdnim delom razviti.

Saturn v ognjenih znamenjih nakazuje ranjenost poguma, volje, moči, samozavesti. Človek s to povezavo ne vstopa pogumno v prihodnost, manjka mu optimizma in drznosti. V življenju se uči, korak za korakom, z ozaveščanjem lastnih ovir razvijati pogum, podjetnost in drznost za soočanje z življenjem. Saturn v ovnu najmočneje zajezi pogum, v levu (izgon) rani samozavest, v strelcu ovira optimizem.

Saturn nas vedno uči lekcij. FOTO: Elen11, Getty Images

Saturn v zemeljskih znamenjih ne zmanjšuje praktičnosti ljudi, prej jo okrepi, saj se tu vseeno najbolje počuti, a kljub temu otežuje materialni razvoj, prinaša več napornega in težkega dela za materialno stabilnost, do te ni lahko priti, vedno so s tem povezani napori. Toda ker Saturn deluje dolgoročno, imajo ljudje s to kombinacijo boljše možnosti, da ustvarijo v življenju nekaj trdnega. Seveda so lahko rigidni in konservativni. Slabo aspektiran lahko prinaša bolezni telesa. Saturn v biku najmočneje zajezi področje financ in vrednotenja sebe, toda sčasoma lahko to področje okrepi. Saturn v devici prinaša dvome in veliko naporov in dela, včasih tudi zdravstvene težave. Saturn v kozorogu (dom) je najmočnejši in najboljše zagotovilo za to, da bomo s trudom tudi nekaj ustvarili, zgradili.

V vodnih znamenjih

Saturn v vodnih znamenjih je najzahtevnejši, saj rani čustva in doživljanje življenja. To je pogosto temačnejše, čustva so prej depresivna kot ne, več je žalosti, kot da nas nekaj drži v preteklosti, nas ne spusti iti dalje. V življenju se naučimo graditi boljše odnose z domačimi, najti v sebi več trdnosti, postopoma postanemo bolj odporni proti trpljenju. Saturn v raku (izgon) je najzahtevnejši, prinaša težje otroštvo in potlačena, blokirana čustva v otroštvu, družinsko karmo in veliko žalosti. Saturn v škorpijonu lahko potlači našo moč iti skozi spremembe, lahko prinese zelo zahtevna čustva, strah pred spremembami in smrtjo. Saturn v ribah tudi nosi ranjeno psiho in veliko strahov.

Saturn v zračnih znamenjih lahko izboljša mentalno koncentracijo. Z leti je lahko v intelektualnem smislu koristen. Toda v začetku življenja, sploh v času šolanja, imamo lahko močan občutek, da nismo dovolj pametni, možne so težave z govorom in pri učenju. Največja težava te kombinacije so dvomi in strahovi. Saturn v dvojčkih najpogosteje prinaša dvom o svojih mentalnih sposobnostih, toda z vajo lahko poveča koncentracijo in naznanja vseživljenjski intelektualni razvoj. Saturn je v tehtnici na višini, in čeprav lahko prinaša težave v odnose, naredi ljudi zelo odgovorne, da znajo najti pravo mero. Saturn v vodnarju (tradicionalni dom) lahko ob težkih aspektih prinaša asocialnost, temeljno pa dobro koncentracijo in sposobnost trdega mentalnega dela.