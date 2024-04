Sami kujemo svoje zdravje

Največje svetovne avtoritete epigenetike, celostnega zdravljenja, ajurvede, medicine uma in telesa, kot so Anthony William, dr. Bruce Lipton, dr. David R. Hamilton, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Greg Braden, dr. Kelly Turner, dr. Michael Bernard Beckwith in drugi, ugotavljajo, da lahko sami prebudimo potencial svojega telesa in smo oziroma postanemo zdravi.

Njihove raziskave potrjujejo, da je ozdravljivih 95 odstotkov bolezni v vseh stadijih, prav toliko jih je posledica napačnega življenjskega sloga in naših odločitev. Če spremenimo slednje, se čustveno razbremenimo in preprogramiramo svoje misli, se lahko pozdravimo česar koli, se strinjajo.

Življenje v stresu predstavlja nenehno stisko, kar izčrpava naravne zdravilne sposobnosti telesa. Odziv na stres je mogoče izzvati že z razmišljanjem o težavah ali pričakovanjem črnih scenarijev. A če vso življenjsko energijo porabimo za neko resnično ali navidezno nevarnost v zunanjem svetu, nimamo energije za rast in obnavljanje.

Zaradi svojih misli lahko zbolimo, poudarja dr. Lipton in doda, da stres lahko omilimo z jogo, telovadbo, akupunkturo, s hrano, vitamini, zelišči, meditacijo in čustvenim osvobajanjem … Če se želimo pozdraviti, moramo spremeniti dva dejavnika v trikotniku razmišljanje-ravnanje-čutenje.