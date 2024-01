Rojeni v teh astroloških znakih so najboljši ljubimci

Kvalitete nekaterih na seznamu najboljših ljubimcev v razmerju so mil značaj, empatija ali sproščenost, ki do izraza pridejo šele v objemu nekoga, ki ga dobro poznajo. So pa med njimi tudi takšni, s katerimi ni v postelji nikoli dolgočasno.

Oven

Neustrašen oven rad prevzame pobudo, je strasten in avanturističnega duha, zato z njim med rjuhami, ne glede na to, kako dolga je že zveza, ni nikoli dolgčas.

Ovna ni strah izraziti svojih želja, vedno je pripravljen na presenečenja ter zna ohranjati romantiko in strast. Rutina med rjuhami je pri njem izvzeta.

Z ovnom ni nikoli dolgčas. FOTO: Luckybusiness/Gettyimages

Rak

Rojeni v tem znaku so znani po svoji skrbni naravi. In skrben ljubimec je dober ljubimec.

Ker se rak res sprosti šele, ko se počuti sprejet in zaželen, vse njegove seksualne kvalitete začnejo izstopati v resni zvezi. Njegova empatija, razumevanje in pripravljenost vlagati v boljši (tudi seksualni) odnos pa ga umeščajo na ta seznam.

Tehtnica

Tehtnice v odnose vnašajo ravnovesje in skladnost. Prirojena jim je nagnjenost k romantiki in zacvetijo v zvezah, kjer obstajata medsebojno razumevanje ter sodelovanje.

Njihova šarmantna osebnost in predanost ustvarjata ljubeče okolje polno ljubezni in miru, kar se nedvomno odraža med rjuhami.

Šarmantna narava tehtnic tudi med rjuhami ustvarja ljubeče okolje. FOTO: Wirestock/Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po strastni in erotični naravi, zato so nepozabni ljubimci. Ker cenijo predanost ter stabilnost, tudi z vidika seksualnosti zaživijo šele v resnih in stabilnih odnosih.

Škorpijon je v vsakem primeru dober ljubimec, vse njegove kvalitete, ki oplemenitijo seksualni odnos, pa se resnično pokažejo šele, ko je v resni zvezi.

Riba

Romantične duše. Njihova empatija in sočutje ustvarjata magično atmosfero, prežeto z veliko razumevanja in pripravljenosti upoštevati osebo, ki jim med rjuhami dela družbo.

So skrbni ljubimci in v stabilni zvezi, ki jo neizmerno cenijo, povsem običajne trenutke zlahka spremenijo v čarobnost, piše Astrotalk.