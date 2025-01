Rojene v teh znakih so najslabše za zakon ali zvezo

Rojene v treh astroloških znakih imajo značaj, zaradi katerega se le težko prilagajajo življenju v dvoje.

Čeprav jih je res nesmiselno soditi zgolj po tem Zenski magazin opozarja, da rojene v treh astroloških znakih niso najboljše za zakon ali razmerje.

Oven

Saj ne, da ne bi spoštovale partnerja, a v naravi v znamenju ovna rojenih žensk je, da morajo nadzorovati in usmerjati vsak vidik zveze. Zaradi samozavesti so na začetku zanimive, vendar se ta samozavest sčasoma spremeni v težnjo po prevladi, s tem pa ima druga stran neredko težave.

Zveza z ovnico se velikokrat spremeni v dokazovanje, kdo je močnejši, saj ne prenesejo, da bi jih kdo usmerjal ali omejeval, pa čeprav se njim samo dozdeva, da je temu tako.

Tu so še burni odzivi, kadar se ne odvija vse po njihovo in to je kombinacija, ki zveze z njimi ne naredi prav lahke.

FOTO: Boris Jovanovic/Gettyimages

Devica

Obstaja zadeva, zaradi katere mnogi bežijo od device: to je njihova obsesivno kritična narava in obsojanje vsega, kar ne sodi v njihov življenjski koncept.

Zaradi perfekcionizma imajo device izjemno visoka merila. One od partnerja pričakujejo, da bo več, kot dejansko je, da bo boljši, kot dejansko zmore biti in so močno razočarane, kadar njihova pričakovanja niso izpolnjena.

To tudi pokažejo in njihov življenjski sopotnik ima pogosto občutek, da v ničemer ni dovolj dober, saj ne izpolnjuje njihovih visokih pričakovanj.

FOTO: Luckybusiness/Gettyimages

Škorpijon

Od vseh astroloških znakov so ženske v znamenju škorpijona najbolj zanimive in edinstvene. Odlikujejo jih mnoge vrline: so pametne, pozorne, organizirane in odgovorne.

Tisto, kar jim manjka, sta zaupanje in prilagodljivost. Vse delajo po svoje, kompromisi so jim tuji, ob tem so znane po izbruhih ljubosumja, čeprav zanje nimajo razloga.

V zvezi z žensko rojeni v tem znamenju, res ni vedno lahko.