To so rituali za vsak dan: vključite glasbo, sveče, kristale, sol, vodo, talismane, kadilo

Uvedite pozdravni ritual za vsako novo stvar, ki jo posedujete, kupite, zlasti če je dragocena ali pomembna. Na Japonskem vsak nov kos opreme v tovarnah uradno blagoslovijo, preden ga začnejo uporabljati. Japonski budisti poznajo tudi ritual v spomin šivank, ki časti vse čez leto obrabljene.

Vi si lahko v očiščevalnem ritualu omislite ceremonijo pokopa reči, ki so odslužile svoje in jih ne potrebujete več. Z ritualom se lahko pripravite na vsak naslednji dan - blagoslovite svojo obleko, prevozno sredstvo ali kar koli drugega. Preprosto se jim zahvalite za njihovo funkcijo. Včasih pojdite na svoj posebni kraj, kjer se sprostite in umirite.

Izmislite si lahko tudi poseben obred, s katerim se zavedate vpliva Lune. Poiščite svoje Lunino znamenje v horoskopu, potem pa zaznamujte dan, ko Luna vstopi vanj. Vsak dan se zahvalite za nekaj dobrega v svojem življenju.

V stiku s svojimi čustvi

Uvedite ritual pisanja dnevnika ali dnevnika hvaležnosti. Naj bo osebna higiena poseben obred, s katerim se bolj zavedate svojega telesa, se z njim povežete, ga začutite ter se mu zahvalite za njegovo nemoteno delovanje. Določene rituale lahko izvajate v povezavi z določenimi dnevi v tednu ali mesecu, denimo vsak petek ali vsakega sedmega v mesecu. Napravite ritual umirjenja in tišine v svojem življenju, da boste v stiku s svojimi čustvi.

V izvajanje ritualov lahko vključite tudi glasbo, sveče, kristale, sol, vodo, ogenj, pisane trakove, posebna oblačila, talismane, kadilo itd. Izmislite si ritual za pred spanjem, ki bo priklical lepe sanje.