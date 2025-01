Recept za duhovno svežino: priprava Agua de Florida v domačem okolju

Agua de florida je perujska sveta voda, kombinacija alkohola in arom, ki jo uporabljajo za duhovno čiščenje, blagoslavljanje, zaščito. Pripravite si jo lahko sami, in sicer najprej osnovo, eterična olja pa dodajate v razmerju 25 kapljic na 120 ml.

Pomaga dvigniti energijo. FOTO: Nikolay_donetsk/Getty Images

Za pol skodelice osnove potrebujete destilirano vodo, 2 žlici izvlečka nepozebnika, 5 žlic vode pomarančnih cvetov, 6 kapljic eteričnega olja pomaranče, 5 kapljic olja bergamotke, 4 kapljice eteričnega olja sivke, 4 kapljice eteričnega olja vrtnice, 2 kapljici eteričnega olja cimeta, 4 kapljice eteričnega olja nageljnovih žbic in temno stekleničko.

Zlijte vodo v stekleno stekleničko do polovice. Dodajte nepozebnik, pomarančno vodo in eterična olja. Prilijte destilirano vodo. Zaprite stekleničko, držite med rokami, zaprite oči in jo energijsko programirajte, npr. z besedami: »Naj ta voda prinese sladkost v moje in življenje drugih, ko jo bodo poduhali.« Nežno pretresite.

Na vhodu v dom jo uporabite za zaščito in blagoslov. Nežno poškropite blazino za sladke sanje. Z njo očistite svoj oltar v domu. Dodajte jo vodi za kopel, da vas bo energijsko očistila, nanesite si jo na roko, ko želite, da vas dvigne. Dodajte kapljico vodi, s katero čistite dom, da ga boste tudi energijsko očistili.