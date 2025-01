Rdeča za zagon, modra za umirjenost: energija barv v vsakdanjem življenju

Vsi imamo najljubšo barvo, ki predstavlja našo barvno identiteto. Z njo smo povezani v svojem bistvu. Poleg tega smo v določenem obdobju zaljubljeni tudi v katero drugo barvo, ki odraža naš duhovni razvoj.

Če je to rdeča, želimo nekaj doseči, motivirani in zagnani smo za doseganje cilja. Nič nas ne bo ustavilo. Pazite se le nepotrpežljivosti in usmerite jezo v konstruktivno smer. Zaupajte življenju.

Z oranžno bodite odprti za spremembe. Družite se s čim več ljudmi, saj vam bodo pomagali. Pazite, da ne boste zgubili zagona, če ne bo vse tako, kot ste si zamislili. Poiščite rešitev.

Rumena kaže, da sta v ospredju odločanje in jasno razmišljanje. Uporabite razum in zaupajte intuiciji. Ne bodite preveč resni.

Zelena nakazuje, da je čas, da odpustite in pozabite, da dajete in sprejemate. Spustite preteklost, da naredite prostor za nekaj novega. Ne primerjajte se z drugimi. Ste natanko tam, kjer morate biti.

Modra naznanja, da poslušajte sebe in druge, bodite odkriti ter na preži za novimi priložnostmi, družite se in povejte, kar mislite, indigo pa, da začnite poslušati in zaupajte intuiciji. Meditirajte. Ne kritizirajte sebe ali drugih. Bodite radovedni in ne sklepajte prehitro.

Če je vaša barva vijolična, uporabite domišljijo. Sprejemajte znanje. Pozabite na preteklost, ne skrbite za prihodnost. Živite v trenutku.