LETNI HOROSKOP 2025: Prihajajo štirje mrki (in napoved za vsak znak posebej)

Sreča nas ne bo prišla pocukat za rokav! Letne planetarne energije Venere, ki velja za planet male sreče, bodo samo pozitiven okvir, ki ga bomo morali šele zapolniti s svetlimi barvami, lastno dejavnostjo in realnimi pričakovanji, ki bodo uresničljiva vsaj do jeseni, če ne šele do konca leta.

Kdor se teh energij in možnosti za radostno razpoloženje ne bo zavedal, bo hodil naokoli mrk in se pritoževal nad vsem in vsemi! Sreča bo nekaj, kar bomo morali prepoznati kot dobro v nasprotju s slabim, neugodnim ali še slabšim. Tudi nezadovoljivo stanje bo mogoče preobrniti v zadovoljivo, brezposelnost v zaposlenost, pomanjkanje denarja v prihodke. To nam bo omogočeno v posebnih obdobjih, ko bo Venerin vpliv dejansko najmočnejši in bo dominantni planet v našem osončju.

Venera je na naši strani

Venera, prinašalka veselja, ljubezni, prijateljstva, denarja, lepih stvari, mladosti in otrok, bo najmočneje vplivala in prevladovala tako, da bo v nas prižigala plamena radosti, ko bomo deležni večine imenovanih dobrin, dobrot, sladkosti, stanj in spoznanj: od 3. 1. do 4. 2., od 27. 3. do 30. 4., ko bo v znamenju rib, od 6. 6. do 5. 7., ko bo v znamenju bika, od 14. 10. do 7. 11., ko bo v znamenju tehtnice.

Če do pomladi pari ne bodo dovolj odločni, da bi zasnovali družino, se zaročili ali poročili, bodo možnosti za to še junija in v začetku julija, nato znova v prvi polovici avgusta, v začetku oktobra ter sredi novembra, ko bosta planeta male in velike sreče s skupnim vplivom okrepila voljo do ljubezenskega obreda, starševske vloge in romantičnega potovanja ...