Letni horoskop 2025: KOZOROG - Teh stvari se ne lotite pred jesenjo

Preberite si vpliv planetov v letu 2025 na ljubezenskem, zdravstvenem, finančnem in družinskem področju ...

Ljubezen, družabni stiki

Moška in seksualna energija, na katero bo vplival Mars v raku do 17. 4., ne bo preveč spodbudna, saj bo delovala v nasprotju z vašimi hotenji in hrepenenji. Zaradi pomanjkanja spolne sle bo vaša in vajina ranljivost toliko večja. Pazita, da se ne bosta zapletala v hujše čustvene vozle, ki bi vaju lahko nepopravljivo prizadeli! Ob tem vam bo v oporo razumevajoča oseba, saj vam bo Saturnova energija zrelega človeka vlivala upanje do 24. 5., nato pa je do konca poletja ne bo, če je že ne bo zamenjal partnerjev bes zaradi vaše čustvene popkovnice z drugim ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.