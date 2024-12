Kitajski horoskop 2025: leto lesne kače (in napoved za vaše znamenje)

Razvijali se bosta naša samostojnost in individualnost, da bomo imeli stabilen in trden odnos s prijatelji, ki pa nam bodo primorani v zameno odpustiti naše navidezno domišljavo vedenje. Zacveteli bomo v mirnem okolju, zaščiteni pred hrupom in agresijo tega sveta.

Talisman kače je lahko naša zaščita pred neprijetnostmi in vaba za lepe stvari. Na Vzhodu velja prepričanje, da prinaša srečo v poslih in z denarjem, če pa ga bo njegov nosilec posebej izpostavljal v letu kače, bo imel vsega v izobilju: v karieri, ljubezni, finančnih donosih in pri vsem, kar mu je drago.

Če temu verjamete, si boste priskrbeli talisman kače, ga nosili na prsih, na uhanih, prstanu, ga imeli v avtomobilu, denarnici ali na kapi, kolesu, v delovnem prostoru, lahko pa ga uporabili tudi kot znak poslovne odličnosti na dopisih. Če imajo prednosti ljudje, rojeni v tem zodiakalnem znamenju, si jih lahko pridobite tudi bralci s posnemanjem dobrih zgledov.

Ste kača?

Leta kače so 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 in 2025. Pojasnilo: ker kitajska leta po vzhodnjaškem zodiaku temeljijo na luninem koledarju, ne sončevem, so začetki kitajskega leta odvisni od luninih men. Vedno se začne s prvo prazno luno ali mlajem v vodnarju in traja do naslednje prazne lune v vodnarju naslednjega leta.

Več bo otrok

V kitajskih letih kače se rodi več otrok, ugotavljajo na Daljnem vzhodu. Menda zato, ker so mladi pari prepričani, da tisti, ki je rojen v letu kače, ne bo imel težav z denarjem. Morda se tudi z Vzhoda, ne le Zahoda, k nam razširi kakšno navdušenje. To nad rojstvi srečnih kač bo zelo dobrodošlo, saj bo hkrati Venerino leto. Finančni razlog pa ni dovolj za srečo in zdravje, saj je denar le eden od pogojev za mirno in varno življenje.

Pozor! V letu kače ni dobro posojati denarja in paziti se je treba spletnih goljufov, da vam ga ne bi z različnimi prebrisanimi izgovori izvabili z bančnega računa ter jo popihali. Kače so že instinktivno nezaupljive do prosilcev posojila. Za to so vendar banke. S svojim denarjem in premoženjem rade same svobodno ravnajo!

