Prisluhnite svojemu telesu, lahko postane vaš zaveznik, ne sovražnik

Vsako stanje in bolezen se začneta s tihimi opozorilnimi znaki, ki pa jih v vsakdanjem vrvežu pogosto prezremo. Dandanes smo namreč popolnoma izgubili stik s sabo, zato pogosto samo vzamemo protibolečinsko tableto in drvimo naprej. A ni prepozno. Bodite pozornejši in se vprašajte, kaj vam sporoča telo.

Ko se pojavi glavobol, se vprašajte, kaj vam želi povedati. Ste spili premalo tekočine, ste preobremenjeni ali premalo spite? Se vam po glavi vrti preveč skrbi in negativnih misli? Ko ga začutite, se ustavite in vprašajte telo, kaj vam v resnici sporoča. In potem mu dajte, za kar vas prosi.

Še en dokaz je hujšanje. Ste opazili, da s silo nikoli ne morete trajno shujšati? Stroge diete, s katerimi ste pravzaprav kruti in se borite proti telesu, so dvorezni meč. Pravo ohranjanje telesne teže pride šele tedaj, ko se sprostite in se povežete s telesom, poslušate njegove znake in veste, kaj želi v določenem trenutku. Če želi nekaj mastnega, ker ste tik pred menstruacijo, mu to dajte brez slabe vesti. Če si želi nekaj lahkega, ga ne silite s težkimi obroki.

Kaj vam sporoča bolečina? Ste se preveč obremenili s športno dejavnostjo? Ste utrujeni? Preveč sedite? Analizirajte sporočilo in spremenite vzrok, ki je privedel do nje. Če ste utrujeni, si vzemite premor brez slabe vesti. Zapomnite si, da je vaše telo izredno inteligentno in ve, kaj potrebuje za optimalno delovanje, pogosto celo bolje kot vi.

Ko enkrat sklenete mir s telesom in prisluhnete znakom, se vam bo popolnoma spremenilo življenje. Postopoma boste dosegli harmonijo in se izognili skrajnostim. In tedaj bo telo postalo vaš zaveznik, ne sovražnik.