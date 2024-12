Prisluhnite klicu duše

Vsi vemo, kaj smo si že od nekdaj želeli storiti, vendar smo to odlagali iz leta v leto in se prepričevali, da bo enkrat že prišlo na vrsto, čeprav se to nikoli ne zgodi. To je napačno prepričanje, opozarja ameriška zdravilka Barbara Brennan.

»Tisto leto« naj bo že letošnje – naj gre za želeno potovanje, ustvarjalni izziv ali spremembo poklica. Dati si morate vsaj priložnost, da poskusite. Ste si morda potihoma želeli kaj poskusiti ali delati? Pretehtajte, kaj bi morali storiti za to, in naredite načrt, da ustrežete svojemu hrepenenju. Zapomnite si, da je vaše najgloblje hrepenenje, tisto, česar si najbolj želite, natanko tisto, zaradi česar ste prišli v to življenje, poudarja.

Nič boljšega ne morete storiti, kot da sledite svojemu hrepenenju. Začnite ga uresničevati takoj, četudi je pot dolga, kajti če boste vztrajali na njej, boste dosegli cilj.