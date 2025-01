Prihaja polna luna: astrologinja Lenka razkriva, kaj nas čaka

Teden začnemo z novo energijo, ki nas nenadoma predrami, a hkrati prinese trenutke globokega uvida. Luna že zjutraj vstopi v trigon s Saturnom, kar ji zagotavlja stabilnost in vztrajnost pri uresničevanju namer. Ta povezava poudarja pomembnost tradicionalnih vrednot doma, družine in starševstva. Opominja nas, da odgovornost do drugih in do lastnega življenja temelji na trdnih temeljih, ki omogočajo naš duhovni in osebnostni razvoj.

Ob 23.26 nas pričaka polna luna v znamenju raka na 23. stopinji. Njena svetloba bo razkrila skrite ali nejasne teme, povezane z družino in odnosi. Čas je, da te zadeve proučimo, o njih razpravljamo in poiščemo rešitve. Rak predstavlja dom in čustveno varnost, področja, ki so pogosto najbolj občutljiva. To je priložnost, da razrešimo čustvene izzive, se osvobodimo bremen in se premaknemo naprej z lahkotnejšim srcem.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Posebnost te polne lune je njen natančni trigon z retrogradnim Uranom v biku. Uran nas spodbuja k prebujanju in prepoznanju ravnovesja med materialnim in čustvenim svetom. To je trenutek za pogumne odločitve in velike spremembe, ki nas usmerjajo na pravo pot. Uran deluje nepričakovano in brez sentimentov, a s ciljem očistiti in popraviti tisto, kar smo zanemarili. Njegov vpliv se odraža tudi na planetu Zemlja, saj naravne katastrofe in globalni premiki opozarjajo na nujnost sprememb.

Luna, ki sledi retrogradnemu Marsu, nas opozarja na previdnost pri reševanju čustvenih zapletov. Takšni vplivi lahko burijo čustva in otežujejo iskanje zaključkov. Od nas zahtevajo mirnost, potrpežljivost in sočutje, da bi lahko uspešno presegli ovire.

Vsak posameznik je zdaj povabljen k spremembam na čustveni ravni doma in v družini. Ključno je razumeti in sprejeti sporočila drugih ter se izogibati sebičnim interesom. Če to dosežemo, bodo spremembe potekale naravno in prinesle zadovoljstvo.

Sonce v trigonu z Uranom, zlasti v zemeljskih znamenjih, prinaša izjemne vpoglede in priložnosti za osebno in profesionalno rast. To je idealen čas za nove začetke – bodisi ustanovitev lastnega podjetja bodisi razvijanje kariere ali krepitev kreativnosti na kolektivni ravni.

Danes, v luninem dnevu, pod vplivom polne lune v raku, si vzemimo čas za tišino, meditacijo in sprostitev. Dovolimo si narediti potrebne spremembe in z zavedanjem sprejmimo odgovornost, ki jo prinašajo. To je priložnost za globoko introspekcijo in pripravo na lepšo in bolj osredotočeno prihodnost.