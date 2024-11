Prihaja mlaj, ki trem znakom napoveduje velik preobrat

Prvega decembra bo nastopil mlaj v strelcu, ki bo prinesel rast ter okrepil vse naše občutke. Energije bodo usmerjene v prihodnost, ne v preteklost, kar bo prav posebej vplivalo na tri astrološke znake.

Tem se obetajo preobrati v smislu novih začetkov, hkrati jim bo dogajanje na nebu zagotovilo dovolj mentalne moči, zaupanja vase in samozavedanja za vse, kar jih čaka v prihodnosti.

Kateri so ti trije znaki? Razkriva jih portal zodiachelp.com.

Bik

To bo čas, da si zastavite visoke cilje in se osredotočite na tisto, kar si v življenju resnično želite. Energija mlaja vas bo pripravila do tega, da boste zavladali nad prihodnostjo ter boste vajeti življenja vzeli trdno v svoje roke.

Odločni boste, lahko si zaupate in verjamete v svoje sposobnosti. Drugim, zlasti v delovnem okolju, se prestavite kot močna in navdihujoča oseba.

Čas je namreč, da se resnično začnete zavedati svojih talentov in sposobnosti, z njimi boste lahko dosegli vse, kar bi radi. Energija prihajajočega mlaja kliče po ustvarjanju lastnega uspeha in doseganju vsega, o čemer ste vedno sanjali.

Morda si boste zaželeli tudi nekaj posebnih trenutkov na polju zasebnih odnosov in romantike. Načrtujte romantični zmenek s partnerjem ali se sestanite z nekom, ki vam veliko pomeni. Izberite okolje, ki je obema pri srcu: dobra večerja, koncert ali kakšna druga aktivnost, ki jo imata rada oba.

Polni boste pozitivne energije, zvezde bodo na vaši strani in vse, kar boste dosegli okoli mlaja, bo še dolgo imelo pozitiven vpliv na vaše osebno ter poslovno življenje.

Izogibajte pa se prenagljenim odločitvam. Razmišljajte dolgoročno.

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

Riba

Prihajajoči mlaj bo v ospredje postavil vaše zasebno življenje in vam omogočil vpogled v najbolj intimne kotičke sebe in okolja v katerem živite.

Začutili boste potrebo po močnejšem povezovanju z ljudmi, ki vam veliko pomenijo. Nemalo bo priložnosti za poglobitev odnosov z dragimi, tisti v zvezi boste razmerje morda popeljali na višji nivo.

Morda pa se bo vpliv mlaja v strelcu odražal kot uresničevanje idej o prenovi stanovanja, ki vam bo tako omogočalo še več udobja in topline. V tem času razmislite o tem, ali ni morda že končno nastopil čas, da se znebite čustvene in fizične prtljage, ki jo nosite vse od otroštva.

Mlaj vas bo zanesljivo vodil in vam dal nemalo priložnosti za novo energijo doma. Znebite se vsega, česar ne potrebujete več ali vam ne prinaša veselja.

Energija mlade lune bo usmerjena v rast vas kot osebe. Dovolite si pokazati pravi jaz in stopite v ospredje. Stalno se spreminjate in rastete, v tem času boste začutili še občutnejšo transformacijo.

Uživajte v spremembah. Zanesite se na svojo karizmo, naj vaša energija zasije, ponosno stopajte proti ciljem in ne dopuščajte, da bi drugi preveč vplivali na vas.

Ostanite pa prezimljeni in uživajte v podpori, ki vam jo nudijo tisti, ki vas imajo res radi. Izkoristite pozitivne učinke in se osredotočajte na vse ter vsakega, ki vam veliko pomeni.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Vaša pozitivna energija je trenutno na višku in počutite se tesno povezani z vsemi in vsem, kar se dogaja okoli vas. To se bo mlaja še okrepilo.

Pozitiven učinek tega vam bo pomagal doseči vse, kar ste si zadali.

Tudi v razmerju bosta vladali harmonija in ljubezen, s partnerjem se bosta podpirala in spodbujala. Čutili boste veliko varnosti in sprejetosti, partnerstvo bo prav takšno, kot naj bi bilo.

Če ste še samski, se zamislite nad vzorci preteklih ljubezni. Nov pristop vam bo morda pomagal v življenje pritegniti ljudi, med katerimi bi nekdo lahko bil pravi.

Mlaj vam bo zagotovil veliko priložnosti za vpogled v zvezo in, če je treba, za snovanje novih stikov.

V tej fazi pogumno krepite stare, oblikuje nove vezi in se znebite tistih, ki v vašem življenju nimajo več prostora.

Drugi vam pogosto pokažejo, hote ali nehote, kakšni v resnici so in ne zanemarjajte svoje intuicije. Sam 1. december vam bo lahko prinesel presenečenje v obliki sporočila ali obiska, ki vas bo navdal z novo samozavestjo.

Ta čas bo primeren tudi za reševanje starih težav, ki vas že nekaj časa mučijo. Energija mlaja bo idealna, da jim pridete do dna.

Hkrati se izogibajte naglim odločitvam, ne deluje nepremišljeno.

Svoje načrte, zlasti na osebnem področju, pomaknite na novo raven in ne pozabite na zdravje: čeprav se bo veliko dogajalo,si vzemite čas za počitek in pazite nase.