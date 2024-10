Astrologinja Lenka: Mlada luna prinaša nove začetke

Luna je na zadnjih stopinjah znamenja tehtnice in se počasi pripravlja na novo luno. Ker mlada luna prinaša tudi nove začetke, kakršni koli že bodo, mora pred tem narediti določene spremembe. In ker je v znamenju tehtnice, kaj drugega kot skozi vse odnose, pa naj bodo poslovni, prijateljski, predvsem pa partnerski, so vsi zlomi pričakovani.

To se čuti že danes, preden bo zapustila to znamenje, bo trčila v Mars in Pluton. Dva največja malefika, predvsem pa, da je Mars prišel na stopinji največjega zatona, kjer se lahko samo še močneje manifestira z negativnimi dejanji. In tisti kvadrat z Marsom in Plutonom prinaša tudi večjo napetost, napetost, nervozo, predvsem pri tistih, kjer je že nekaj ostalo, kar ni razčiščeno in razrešeno. Oseba ima občutek, da je bila po nepotrebnem napadena, da se je morala braniti, ker verjame, da ima prav, to pa vso napetost samo še poveča. V takšnih situacijah je potrebna velika umirjenost, ne reagirati na šibke besede, se ne spuščati v debate in prepire. Še posebej zato, ker je Pluton neprizanesljiv in nikomur ne dovoli, da gre mimo njega, ne da bi bil na nek način kaznovan. Odpuščanje, sprejemanje določenih situacij in izogibanje kakršnim koli, še posebej namernim, prepirom.

Astro karta FOTO: Lenka Stanić

In to niso samo vidiki z vidika nestrinjanja z drugimi, ampak so tudi vidiki z vidika varnosti osebe same. Zelo hitro se lahko zgodijo težke situacije, poškodbe, vnetja.

Okoli 18.30 se Luna pomakne v intenzivno in globoko znamenje Škorpiona, znamenje, kjer se mora z vsem tem šele soočiti, in to v trenutku mlaja. In šele tu so čustva, ki zahtevajo veliko preobrazbo, regeneracijo in sposobnost začeti nekaj povsem novega v katerem koli pogledu.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in že dolgo stoji na škorpijonski stopinji v dvojčkih in čaka, da se še marsikaj obrne, spremeni na popolnoma drugačen način v zvezi z vsemi komunikacijami, besedami, govori, nauki. Na globok način posega tudi v to mlado Luno in ji daje možnost, da se še bolj poglobi in si zamisli, kakšne spremembe bo delal in Uran mu jih je naročil že veliko. In če želimo naprej, so spremembe nujne, le naučiti se jih moramo čim lažje in zavestno sprejemati.