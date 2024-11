Praznujejo strelci

S strelcem vam sicer nikoli ne bo dolgčas, a kombinacija spontanosti, radovednosti, optimizma in neustavljive raziskovalne žilice ga bo vedno vodila z začrtane smeri. Pogosto boste odkrivali nekaj, kar se vam ne zdi posebno presunljivo, on pa bo čisto zagret. Strelci so namreč večni iskalci in raziskovalci, nenehno na preži za novimi odkritji in doživetji. Pustolovski so, radi so v naravi, med njimi je veliko pohodnikov in tabornikov. Življenje se jim zdi velika dogodivščina, ki jim nenehno postreže z novimi zanimivostmi. So namreč eno najbolj razgledanih znamenj, ki jih zanima res vse.

Strelec zajema življenje z veliko žlico in se ne zna omejiti. Vlada mu megalomanski Jupiter, ki poskrbi tudi za srečne priložnosti, široka obzorja, njegovo svetovljanskost in razgledanost. Zanimivo je, da naj je še tako malomaren in pozabi na podrobnosti, po svoji zaslugi vedno izide iz situacije kot zmagovalec.

So večni popotniki, ki so radi v naravi. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images

Je nepreviden, vihrav, odkrit, neposreden in ne najbolj takten. Ne zmore pogovorov v tri dni, ker se mu zdi vse tako pomembno. Njega namreč zanima vse! Njegov vladar Jupiter je tudi planet širitve, tako poveča vse, česar se dotakne, strelec pa zato ne mara in nima omejitev, želi si vsega in še več. Izredno pomembna sta mu svoboda in nenehno učenje, odkrivanje novih stvari.

Ne mara rutine

Rad se druži in obdaja s prijatelji, ki mu širijo obzorja. Je večni svetovni popotnik in svetovljan, ki zanosno spoznava nove ljudi, običaje, kulture. Nič nenavadnega ni, če zbira enciklopedije, zemljevide in turistične vodnike. Ker ničesar ne načrtuje vnaprej, je lahko nepredvidljiv in se pogosto kam odpravi v zadnjem hipu.

Idealističen je, tako mu včasih zmanjka praktičnih, prizemljenih vrlin in lahko marsikaj pozabi ali odriva na stran in se s tem ne ukvarja. Njegov um je zelo filozofski, vedno ima kup idej in teorij, a pogosto ni najbolj praktičen. To sicer ne pomeni, da ne pametuje drugim, kako naj živijo. Pogosto impulzivno plane v akcijo in deluje, preden pomisli, kakšen bo rezultat, pri tem včasih najde nenavadne rešitve problemov.

Ne mara rutine. Morda se zdi nezanesljiv zaradi svoje spontanosti in impulzivnosti. Ker je precej netaktno znamenje brez občutka za druge, vas lahko hitro prizadene. Lahko obljublja tisoč in eno stvar, nato pozabi nanjo oz. že leti novim dogodivščinam naproti. Entuziastičen je. Pretirava lahko pri zapravljanju, saj je eno najbolj ekstravagantnih znamenj, ki si rado kaj dobrega in lepega privošči. Ne obremenjuje se z denarjem, niti če gre čez mejo ali zapade v dolgove, saj Jupiter, ki je povezan s financami, poskrbi, da mu nič ne manjka. Zna zgrabiti priložnosti, ki se pogosto pojavljajo. Verjame, da se stvari vedno rešijo. Po naravi je hazarder, zato svoje finance prepušča naključju in ga lahko drugi prepričajo o različnih piramidnih shemah.