Praznujejo device: Če stvari nimajo pod nadzorom, jih zgrabi panika

Pogosto jim pripisujemo sitnobo, pretirano natančnost in previsoka merila. In čeprav so največkrat res take, se za tem skriva veliko več. Devica je učinkovito in organizirano znamenje, analitično in previdno. Device delajo red, želijo strukturo, potrebujejo vzorce, rutino, načrt delovanja, zaradi česar so eno najbolj skrbnih in premišljenih znamenj. Vedno so pripravljene na vse - in priznati je treba, da ta njihova lastnost pogosto pride prav tudi drugim. Šele ko imajo vse pod nadzorom, se namreč lahko sprostijo.

Ker so natančne, pridne in organizirane, si jih vsak delodajalec želi na položaju, ki zahteva pridno mravljico. So skromne, skrbne, varčne in se nočejo izpostavljati, njihov cilj je služenje drugim, zato so želene in zveste uslužbenke. Pedantne so in pozorne na podrobnosti, saj se zavedajo, da bodo opravile svoje naloge hitreje in brez stresa, če sledijo pravilom.

Device so pridne mravljice. FOTO: Nd3000/Getty Images

Če stvari nimajo pod nadzorom, jih zgrabi panika, zato tudi od drugih zahtevajo, da se držijo reda in dogovorov. Prepričane so, da bi bil svet popoln, če bi vsi igrali po pravilih in enako dobro kot one opravili svoje delo. Pri tem se ne zavedajo, da je njihovi popolnosti redko kdo kos, saj vse merijo po sebi. Iz tega se rodita njihova brezmejna kritičnost in zahtevnost. Ne razumejo namreč, zakaj se drugi ne morejo potruditi in vložiti malce več truda, ko pa se one ves čas tako razdajajo in naprezajo. Zanje mora biti vse popolno, to pa ima svojo ceno.

Pedantne in kritične

Vlada jim Merkur, zato so intelektualno znamenje ostrega uma, vešče pisanja, komunikacije, izražanja. Vseeno znajo biti ozkoglede, saj se tako močno osredotočajo na podrobnosti, da ne vidijo širše slike. Čustveno niso najbolj stabilne, saj želijo analizirati svoje občutke z umom in se ne znajo prepuščati. Bojijo se neuspeha, ženejo se za popolnostjo, tako so pogosto živčne in v stresu. Težko se sprostijo in nenehno premlevajo skrbi in obveznosti. Lahko nikoli ne dosegajo svojih standardov popolnosti, zato jim manjka samozavesti in dvomijo o svojih sposobnostih.

Hvale vredne so njihova integriteta, praktična ustvarjalnost, zdrava kmečka pamet, logika, zanesljivost in oko za podrobnosti. Čeprav so tihe in zadržane, so zveste prijateljice in vedno na voljo drugim. Njihova karmična naloga je služenje drugim iz srca, s ponižnostjo, ne da bi za to želele pohvalo ali nagrado. Omiliti morajo le svojo pedantnost in kritičnost.

Z denarjem so device varčne in vedno iščejo popuste in razprodaje. V banki imajo prihranke, da se počutijo varne. Dobro vedo, kam gre vsak cent njihovega denarja. Zanje sta pomembna finančno načrtovanje in premišljeno, stabilno vlaganje.

V starševski vlogi so predane in skrbno načrtujejo otrokovo prihodnost. Od njega zahtevajo popolnost in uspeh. Kot otroci pa so device že od mladih nog zelo skrbne in organizirane. Potrebujejo praktične učne izkušnje. Ne marajo biti umazane, rade pa delajo z zemljo v vrtnariji.