Pravila postavljanja meja: jasno povejte, kakšno spremembo vedenja potrebujete pri drugem

Če pustimo, da drugi nenehno prestopajo naše osebne meje, počasi utonemo v svetu drugih, naše želje in potrebe postanejo vedno bolj odrinjene na rob, dokler jih sploh ne izražamo več. Zato moramo pravočasno postaviti meje. Umirjeno in brez povzdigovanja glasu. Pogoj za to je, da najprej predelate svoja čustva. Bodite sočutni. Ne bodite nesramni. Če ste sočutni, se druga oseba ne počuti napadene, odnos pa ostaja trden in zdrav. Jasno povejte, kakšno spremembo vedenja potrebujete pri drugem, jasno povejte, kaj ga prosite, posebno če ne spoštuje meja. Ne pojasnjujte in ne upravičujte svojih občutkov ali razlogov za mejo. Bolj boste razlagali, bolj bo to razprava, ne dejstvo. In ostanite dosledni. Osebna meja ne obstaja, če je ne utrdimo, kadar jo drugi prestopi. V tem primeru vztrajajte in mu povejte, kaj sledi, če jo znova prestopi.