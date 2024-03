Pozor! Prvi letošnji retrogradni Merkur bo najbolj ogrožal te znake

Prihaja prvi april, dan, ko bo prvič letos začel Merkur navidezno potovati nazaj. To se bo v tem letu zgodilo še dvakrat in vsakič bodo določeni astrološki znaki bolj na udaru oziroma pod njegovim negativnim vplivom.

Kateri naj bodo pozorni ob prvem retrogradnem Merkurju, razkriva mercury.magazine.com.

Dvojček in devica

Dvojčki in device, od 1. do 24. aprila bodite ekstra previdni. Tedaj bo namreč nastopil prvi letošnji retrogradni Merkur, ki bo zelo vplival na vas.

Oboji ste znani po tem, da veliko razmišljate in premlevate, kar ni nujno slabo, med retrogradnim Merkurjem pa se zadeve lahko zapletejo in vse skupaj pripelje do nerazumevanja ter posledično sporov.

Tako dvojčke, katerih element je zrak kot device, ki ste zemeljsko znamenje, obvladuje Merkur in čeprav se retrogradnost ne bo zgodila v vašem znaku, bo zelo vplivala na vas.

Merkurjeva navidezna pot nazaj bo najbolj vplivala na tri astrološke znake. FOTO: Gettyimages

Merkur je planet komunikacije, tehnologije in v osnovi vsega, s čimer delimo ali prejemamo informacije. Kadar se pomika nazaj, na tem področju prihaja do težav.

Te težave zelo vplivajo na vas, saj imate oboji radi jasno komunikacijo, odprte karte na mizi in ne prenesete zavijanja v vato ter leporečja. Vaš oster jezik hitro koga užali, kar bo v obdobju prvega retrogradnega Merkurja še posebej opazno.

Zato:

Ne razgrabljajte preveč, ne analizirajte vsake malenkosti in se včasih ugriznite v jezik. Na dolgi rok vam bo tako marsikaj prihranjeno.

Oven

Prvi letošnji retrogradni Merkur nastopa v vašem znaku. Torej je že povsem jasno, da vam obljublja takšne in drugačne težave.

Prvo priporočilo, ki bi ga morali v povezavi z njim upoštevati je: upočasnite zadeve. Pomislite še enkrat, preden pošljete tisti jezni e-mail ali preden rečete kaj, kar bi morda kasneje lahko obžalovali.

Vzdržujte se nesramnih in žaljivih pripomb, da ne bi po nepotrebnem ustvarjali sporov in zamer. Preštejte do deset, preden kaj rečete.

Še nekaj uporabnih napotkov za ovne: dvakrat preverite detajle, vzemite si malo več časa za potovanje, kajti lahko bo šlo kaj narobe, ne začenjajte ničesar novega in ne podpisujte pogodb. Sledite ustaljeni rutini, končajte nedokončane posle.

Ovni, ne začenjajte ničesar novega. FOTO: Avesun/Gettyimages

In ne skrbite, retrogradnost ne bo trajala večno, konec meseca, ko bo Merkur znova začel popotovati naprej, se bodo zadeve na vseh področjih uredile in normalizirale. Do tedaj bodite potrpežljivi in previdni.