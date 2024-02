Povrnitev delcev duše

Šamani in guruji pravijo, da smo v preteklosti izgubili delce svoje duše v travmatičnih izkušnjah iz tega življenja in preteklih. Prav tako smo bili lahko mi tisti, ki smo drugim prizadejali težke izkušnje ter jim odvzeli energijo. Toda zdaj se jim lahko oddolžimo in si hkrati povrnemo izgubljene delce svoje duše, če si to želimo. To storimo tako, da si natočimo kozarec vode in se – če se da, bosi – sprehodimo po travi. Z obema rokama primero kozarec in informiramo vodo v njem: »Vse, kar sem odvzel/-a drugim, polagam v to vodo.« Trikrat ponovimo trditev, nato zlijemo vodo po zemlji, saj vemo, da je vse eno in se lahko prek nje energija vrne k lastnikom. Nato znova napolnimo kozarec in se vrnimo na travo. Držimo kozarec in trikrat ponovimo: »Jemljem nazaj vse, kar je bilo kadar koli odvzeto moji duši.« Nato spijemo kozarec vode z novimi informacijami.