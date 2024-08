Pomoč terapevtskih pripravkov za ravnovesje

Kitajska zeliščna medicina ali fitoterapija je ena od glavnih vej tradicionalne kitajske medicine (TKM) in se na Kitajskem uporablja in razvija od začetkov civilizacije. V TKM se zelišča pogosto uporabljajo skupaj z drugimi metodami zdravljenja, kot je akupunktura ali masaža. Ta del TKM je zelo priljubljen, saj se z njim lahko pozdravi največ različnih bolezni, poleg tega se z zeliščnimi zvarki ali tabletami pacient lahko okrepi. Kitajska fitoterapija je holistična metoda zdravljenja, kar pomeni, da bolnika obravnava kot celoto in upošteva zunanje in notranje dejavnike bolezni skupaj z vsemi simptomi, poskuša odkriti in odpraviti vzrok bolezni, tako da vzpostavi v telesu ravnovesje.

Čeprav so sestavine za recepte v TKM pridobivali iz treh kraljestev, iz rastlin, žival in mineralov, jih je dandanes večina rastlinskega izvora: to so listi, cvetje, vejice, stebla, korenine, gomolji, korenike in lubje. Recept pogosto vsebuje od 6 do 18 zelišč. Polifarmacija (kombinacija treh ali več zelišč skupaj) je pomembna v kitajski zeliščni medicini, saj ima njihova kombinacija boljši učinek. Sinergija zelišč je pomemben dejavnik za učinek zdravljenja. Tako kot pri akupunkturi in drugih terapijah se načrt zdravljenja in formule zelišč predpisujejo glede na individualno diagnozo pacienta (npr. tip nervoznega človeka z veliko vročine v telesu – ima suha usta, zapeka, rdeč jezik). V TKM se zdravi tako bolezen, njene znake in simptome kot tudi pacientovo individualno neravnovesje v telesu. Diagnoza temelji na simptomih in znakih bolezni, čustvenem stanju pacienta in njegovi telesni konstituciji.

V terapiji se povezuje od 6 do 18 naravnih sestavin. FOTO: Lightstock/Getty Images

Akutna stanja se lahko uspešno pozdravijo že z eno samo terapijo z zeliščnim zvarkom, vendar je to odvisno od pacienta. Za zdravljenje kroničnih bolezni je po navadi potrebnih od 6 do 12 terapij. Poleg zelišč lahko zdravnik predpiše sprostitev, telovadbo, masaže, ki bodo pomagale ustvariti ravnovesje v telesu. Kitajska zeliščna medicina je ob pravilni uporabi brez stranskih učinkov in naravno neguje um, telo in duha pacienta.

Sodobna farmacevtska medicina

Sodobna farmacevtska medicina po drugi strani prepozna znake in simptome bolezni, a se ne ustavlja pri širših vzorcih neravnovesja, ima stranske učinke in ne okrepi telesa. Zahodna zeliščna medicina ima korenine v orientalski medicini, alkimiji in fiziki. Prav tako zdravi bolezni in simptome, a zanemarja širše vzorce neravnovesja.

Kitajska medicina oz. orientalska zeliščna medicina predstavlja del najstarejših medicinskih sistemov na svetu. Temelji na širšem pojmovanju vzorcev neravnovesij, ne zgolj na zdravljenju izoliranih simptomov. Polifarmacija (znanje o terapevtskih učinkih kombinacije različnih zdravilnih snovi ali naravnih sestavin – zeliščnih formul) je temelj kitajske zeliščne medicine. Visoka stopnja znanja o kombiniranju različnih učinkovin vpliva na uspešnost zdravljenja. Pogosto se povezuje od 6 do 18 naravnih sestavin, pomemben dejavnik formule je torej sinergija.