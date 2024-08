Podprite energijo kuhinje, a pozor: jedilna miza naj ne bo okrogla

Po vastuju, vedi o urejanju prostora, je kuhinja eden najpomembnejših prostorov v hiši. Najbolje jo je postaviti na področje JV, ki je povezano z elementom ognja.

Jedilnici najbolj ustreza vzhod ali – če je del kuhinje – zahodno od nje. Vastu pravi, da prejema hrana vase energijo smeri, v katero gledamo pri njeni pripravi in uživanju. Vzhod je področje Sonca, ki nam daje življenje, energijo, ustvarjalnost, zato je dobro pripravljati hrano tako, da smo obrnjeni proti vzhodu, enako jo uživati. Področje vzhoda je primerno tudi za gojenje zelišč ali rastlin, saj je Sonce povezano s plodnostjo in rastjo.

Pri načrtovanju hiše kuhinjo postavimo v spodnje nadstropje, na JV – stran od kopalnice, stranišča ali vhodnih vrat. S postavitvijo kuhinje na ostala področja – smeri neba – lahko z elementom ognja, ki tu prevladuje, porušimo in ogrozimo ravnotežje v drugem prostoru. Če ne načrtujemo hiše ali prenove in nimamo možnosti spremeniti položaja kuhinje, je treba drugače povrniti in vzpostaviti ravnovesje v ogroženem delu.

Ravnovesje je pomembno

Vastu pozna korekcijske ukrepe, ki pomagajo povrniti ravnovesje. Če je kuhinja na JZ, kar je po vastu načelih neugodno, saj mu vlada element zemlje, je pomembno, da v taki kuhinji vzpostavimo ravnovesje zemlje. Z veliko zemlje, s kvadratno obliko, s posodami z zemljo in zimzelenimi rastlinami, z glino na JZ, s simbolom leva, ki je povezan s tem delom ... Kuhinja na SZ, ki je področje elementa zraka, naj vzpostavi ta element s pravilno razporeditvijo elementov, pravilnimi barvami, simboli. SV je področje vode, ki prav tako ni primerno za kuhinjo. Če si kuhinje ne moremo urediti na JV, lahko v JV kot kuhinje (ki je področje elementa ognja) postavimo vsaj štedilnik ali električne aparate.

Kuhinja je eden najpomembnejših prostorov v stanovanju. FOTO: Fizkes/Getty Images

Voda, ki jo uporabljamo v kuhinji, je povezana s severom in SV. Prav tako je sever področje zdravja – tu lahko hranimo stvari, ki nam predstavljajo zdravje. Težje elemente je dobro postaviti na jug in JZ kuhinje. Središčni del prostora pustite prost, ne glede na to, ali gre za manjši ali večji prostor. Smeti je v kuhinji najboljše namestiti na zahodni del. Zelo ugodno je v kuhinji gojiti začimbe (če je le mogoče, na vzhodu) ali hraniti posušene, na JZ.

V jedilnici naj imajo kvadratne ali pravokotne mize prednost pred okroglimi, saj te spodbujajo hitrost pri uživanju hrane. Pomembno je, da je kuhinja čista in v njej uredimo kotiček ali področje miru, ki nas opomni, da je pomembno tudi, kako hrano pripravimo in zaužijemo.

Barve za področje jedilnice in kuhinje izbiramo preudarno. JV, ki je povezan s področjem ognja, je tudi z rdečo barvo, a pozor – pri njej je treba biti previden, saj nekaterim ustreza, drugim ne. Glede na to, da gre za področje elementa ognja, so vseeno najboljše tople barve. Oranžna spodbuja tek in se je ljudem s prevelikim tekom ne priporoča v jedilnici. Zahod in SZ sta povezana z zeleno – tako bi kakšen odtenek zelene ali rastlina na tem področju vzpostavila lepo ravnovesje.